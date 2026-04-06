Estaban abrazados: el escalofriante hallazgo de la pareja que murió tras temporal en Tucumán

El intenso temporal que golpeó a Tucumán en los últimos días dejó un saldo trágico . Mariano Robles , de 28 años , y Solana Albornoz , de 32 , fueron hallados sin vida dentro de su vehículo luego de haber asistido a un casamiento en Tafí Viejo . Según confirmó la Policía , ambos permanecían abrazados en el interior del auto .

Sus familiares habían iniciado la búsqueda desde la noche del sábado . Antes de salir, la pareja había dejado a una niñera al cuidado de sus dos hijos , de 9 meses y 5 años .

Lo que estaba pensado como un momento de alegría y festejo terminó en tragedia . Mariano y Solana asistieron el sábado al mediodía a un casamiento en el salón Conticello , ubicado sobre la Ruta 9 , a la altura del kilómetro 1301 , en Tafí Viejo, Tucumán .

En las últimas imágenes que se tienen de ellos con vida, aparecen sonriendo , compartiendo y bailando con amigos . Al finalizar la celebración , ambos subieron a su Nissan Versa blanco para regresar a su hogar , donde los esperaban sus dos hijos pequeños , sin saber que ese trayecto sería el final .

Sin embargo, el temporal era tan fuerte que optaron por permanecer dentro del vehículo, aguardando a que la lluvia disminuyera para poder regresar. Ese fue el mensaje que enviaron a sus familiares durante la madrugada del domingo, el último contacto que mantuvieron con ellos.

La pareja no se soltó hasta el final.

A partir de allí se desplegó una búsqueda contrarreloj. Sus seres queridos iniciaron una campaña en redes sociales, solicitaron colaboración, difundieron imágenes e incluso recorrieron la zona con un drone. “Estamos desesperados”, expresaron en uno de los mensajes que rápidamente se hizo viral.

La búsqueda, el hallazgo y el inicio de la investigación

La denuncia oficial fue radicada este domingo. De acuerdo a lo informado por la Policía a Clarín, el hermano de Mariano se acercó a la comisaría de Lomas de Tafí al notar que la pareja no había vuelto a su casa tras salir del casamiento, cerca de la 1 de la madrugada.

A partir de allí se puso en marcha el protocolo de búsqueda de personas y se difundió una alerta a todas las dependencias policiales de Tucumán. Finalmente, trabajadores municipales que formaban parte del operativo hallaron el Nissan Versa blanco debajo de un puente, dentro de un canal en la zona de Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta Nacional 9.

Fuerte temporal en Tucumán.

En el interior del vehículo fueron hallados los cuerpos sin vida de Mariano y Solana, abrazados. La pareja tenía dos hijos pequeños: una niña de 5 años y un bebé de 9 meses. Él se desempeñaba en la Caja Popular de Ahorros, mientras que ella trabajaba para el Gobierno de Tucumán. Esa noche, mientras intentaban regresar a su hogar, los chicos habían quedado al cuidado de una niñera.

En el lugar intervienen efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo, además de personal médico y especialistas forenses.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y la de Homicidios, que buscan esclarecer cómo ocurrió la tragedia en medio del fuerte temporal que provocó lluvias intensas, inundaciones y múltiples complicaciones en la provincia. La investigación está encabezada por el fiscal Lucas Maggio.

Familiares y vecinos difundieron mensajes en redes sociales mientras se desarrollaba la búsqueda de Robles y Albornoz.

Hace poco más de una hora, los cuerpos fueron retirados del vehículo y concluyó la labor de los peritos forenses en el lugar. Por disposición de la fiscalía, el auto quedó secuestrado en carácter de depósito.

El impacto del temporal y los reclamos por falta de obras

El temporal que afectó a Tucumán ya dejó tres víctimas fatales. A la muerte de la pareja se suma la de Lisandro, un chico de 12 años que falleció electrocutado cuando regresaba de jugar al fútbol con amigos. El menor tocó un poste con corriente en la calle Jujuy al 1800, en el barrio Villa Angelina.

Luego del fuerte temporal en la zona, el agua habría desplazado el vehículo de la pareja hasta un canal de riego, donde terminó volcado. Ambos quedaron atrapados en el interior y fallecieron abrazados. En el lugar, varios vecinos manifestaron reclamos por la falta de obras de infraestructura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/clarincom/status/2040831832237715547&partner=&hide_thread=false UN NENE DE 12 AÑOS MURIÓ ELECTROCUTADO DURANTE UN TEMPORAL EN TUCUMÁN



Sucedió en Villa Angelina, mientras volvía de jugar a la pelota con amigos. Según vecinos, habría tocado un poste electrificado y recibió una descarga. Sus dos amigos resultaron ilesos. Se investiga en qué… pic.twitter.com/kHompKTwxW — Clarín (@clarincom) April 5, 2026

"Ese camino es un desastre, vivo desde el año 2017 y nunca se hizo nada, ninguna obra. Ese canal que pasa por ahí cada vez que llueve es intransitable, lo mismo pasa por avenida constitución donde está el puente que hicieron un arreglo. Deberían haber hecho lo mismo ahí, una zona totalmente abandonada", afirmó Carlos, que vive hace nueve años.

"Vivo en la zona nadie se hace cargo... Se me inunda cada vez que llueve, somos un barrio olvidado. Lamento la tristeza de toda la familia y sus pequeños hijos y que Dios haga que esta gente que tiene el poder se haga cargo de la responsabilidad que tiene. Hagan su trabajo por favor", solicitó Alicia.

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En Jujuy al 2000, vecinos solidarios ayudaron a un hombre que estuvo a punto de perder su motocicleta, arrastrada por la fuerte tormenta que azota Tucumán. El gesto demuestra solidaridad… pic.twitter.com/PGYKVaSr9U — Tucumán Digital (@Tucuman_Digital) April 5, 2026

Leo, un residente de la zona que vive a escasa distancia del salón donde se realizó el casamiento al que concurrió la pareja, brindó su testimonio en diálogo con colegas de Clarín: "Ese canal es impasable, queda a 100 metros de mi casa, vivo al lado de salón Conticello"

Y añade: "Siempre toda la vida fue asi, se inunda. Desde el canal al salón llega el agua y parece un río. Es muy peligroso pasar por ahí".