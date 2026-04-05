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5 de abril de 2026 - 17:33
País.

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto y ya son tres las víctimas

Los jóvenes eran padres de dos niños y fueron hallados sin vida tras horas de búsqueda. El temporal deja tres muertos en la provincia

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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El hecho ocurre en la zona de Tafí Viejo, en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán. Las víctimas son dos jóvenes que regresan de una fiesta cuando el vehículo en el que se trasladan queda atrapado por la crecida del agua.

Quiénes son las víctimas y qué se sabe

Las personas fallecidas son Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32. Ambos son padres de dos hijos pequeños, que no se encuentran con ellos al momento del hecho.

Según datos de la investigación, la pareja asiste a un casamiento en Tafí Viejo y, al regresar, decide esperar dentro del vehículo ante la acumulación de agua en las calles.

El último contacto con sus familiares se registra cerca de las 21, cuando informan que permanecen en el auto a la espera de una mejora en las condiciones.

temporal en tucumán (1)

Cómo ocurre la tragedia

El automóvil, un Nissan Versa blanco, queda en una zona afectada por inundaciones en el barrio Nueva Italia. La fuerza del agua arrastra el vehículo por un camino cercano a la ruta 9.

Luego cae en un canal de riego, donde queda volcado. Las condiciones del lugar, con calles anegadas y corrientes intensas, impiden que los ocupantes logren salir.

El hallazgo se produce este domingo en inmediaciones del club SMATA, tras un operativo que incluye a policías, bomberos y equipos de rescate.

Un operativo marcado por la dificultad del terreno

Las tareas de búsqueda se concentran en una zona con canales, caminos de tierra y sectores privados. Estas características complican el acceso y retrasan el operativo.

Participan efectivos de la Policía de Tucumán, Bomberos Voluntarios y grupos especiales. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirma el hallazgo de los cuerpos.

Durante las tareas previas, los rescatistas logran asistir a otras personas y retirar vehículos afectados por la corriente en el mismo sector.

Tres víctimas fatales en medio del temporal

El fallecimiento de la pareja se suma al de un niño de 12 años que muere electrocutado en la capital tucumana. El menor recibe una descarga eléctrica mientras permanece en una calle inundada.

Las lluvias intensas generan anegamientos, desbordes y daños en distintas localidades como Monteros, Chicligasta y Alpachiri.

En algunas zonas, el registro de precipitaciones supera los 270 milímetros en pocas horas, lo que provoca un colapso en el sistema de drenaje urbano.

Alerta y recomendaciones en la provincia

Las autoridades mantienen la alerta en toda la provincia. Se solicita evitar la circulación en zonas inundadas y prestar atención a los comunicados oficiales.

El Ministerio de Salud Pública recuerda la disponibilidad de líneas de emergencia como el 103 de Defensa Civil y el 107 para asistencia médica.

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