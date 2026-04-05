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5 de abril de 2026 - 13:14
Policiales.

Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal

El hecho ocurrió en una calle inundada de la capital tucumana. Investigan el origen de la descarga eléctrica.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal

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El episodio se registró sobre calle Jujuy al 2800, en el sur de la ciudad, y generó conmoción en toda la región.

Según los primeros datos, el menor se encuentra en la vía pública cuando entra en contacto con una corriente eléctrica en una calle cubierta de agua. La descarga le provoca la muerte en el acto.

Temporal y riesgo en las calles del NOA

Las precipitaciones intensas afectan a varias provincias del norte argentino. En Tucumán, las lluvias generan calles inundadas, complicaciones en el tránsito y cortes de energía en distintos sectores.

En ese contexto, el niño permanece en una zona anegada frente a un comercio mayorista. Por causas que aún no se establecen, recibe una descarga eléctrica y muere electrocutado en el lugar.

Vecinos de la zona relatan que la situación ocurre en pocos segundos. El barrio queda en estado de shock tras lo sucedido.

tragedia en Tucumán (1)

Conmoción en el sur de la capital tucumana

El hecho provoca un fuerte impacto entre los habitantes del sector. La presencia de agua acumulada en las calles ya genera preocupación durante toda la jornada.

Tras el episodio, familiares y vecinos se acercan al lugar. El padre del menor llega minutos después y se encuentra con la escena, lo que genera un momento de profunda angustia.

Fuentes locales indican que el niño cursa el último año de la escuela primaria y es el único hijo varón de su familia.

Pericias y tareas en el lugar

Personal policial, peritos y equipos de emergencia trabajan en la zona tras la tragedia. Las tareas apuntan a determinar el origen de la descarga eléctrica.

La investigación busca establecer si existe una falla en el tendido eléctrico, un cable expuesto o algún desperfecto en la infraestructura urbana.

Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia para avanzar con mayores precisiones en la causa.

Lluvias intensas y situaciones de peligro

El temporal mantiene en alerta a gran parte del NOA. Las condiciones climáticas generan escenarios de riesgo en zonas urbanas, con calles cubiertas de agua y posibles fallas en los servicios.

El caso pone en evidencia los peligros que se presentan en este tipo de contextos, donde la combinación de agua y electricidad representa una amenaza directa para la población.

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