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14 de marzo de 2026 - 11:10
País.

Inundaciones en Tucumán: más de 15.000 evacuados, familias afectadas y sin clases

El temporal y las inundaciones dejó campamentos sobre la ruta 157 y más de 200 escuelas sin clases por daños y centros de evacuación.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Inundaciones en Tucumán: más de 15.000 evacuados, familias afectadas y sin clases

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Ante la emergencia, numerosos vecinos instalaron campamentos a la vera de la Ruta Nacional 157 para resguardar las pocas pertenencias que lograron salvar del temporal.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T105754.670

El impacto del agua y la odisea para volver a casa

Luego de varios días de anegamientos, el nivel del agua comenzó a descender lentamente. El retroceso se produjo después de que las autoridades decidieran romper un tramo de la ruta para facilitar el drenaje hacia otras zonas.

A pesar de esta mejora parcial, la situación dentro del pueblo continúa siendo compleja. Para ingresar a los barrios afectados, vecinos y equipos de asistencia deben trasladarse en tractores debido a que muchas calles permanecen cubiertas de agua y barro.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T105529.562

Quienes lograron regresar a sus viviendas encontraron un escenario de destrucción. “El agua llegó a subir hasta 1,70 o 2 metros”, relató uno de los damnificados al volver por primera vez a su casa tras la evacuación.

Además de las pérdidas materiales, los vecinos alertaron por los riesgos sanitarios que deja el barro acumulado en las viviendas. “Hay hasta víboras”, señalaron algunos habitantes mientras avanzan con tareas de limpieza.

Más de 200 escuelas seguirán sin clases

El impacto del temporal también afecta al sistema educativo provincial. El Ministerio de Educación de Tucumán informó que más de 200 establecimientos no podrán retomar las clases el próximo lunes.

Según el relevamiento oficial, varias instituciones continúan funcionando como centros de evacuados para familias damnificadas, mientras que otras presentan problemas de acceso, caminos anegados o daños edilicios.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T105702.916

Las escuelas afectadas se encuentran principalmente en los departamentos de Graneros, Tucumán, Leales, Tucumán, Simoca, Tucumán, Cruz Alta, Tucumán, La Cocha, Tucumán y Juan Bautista Alberdi, Tucumán.

En otros casos, el regreso a las aulas no será posible por caminos rurales intransitables, lo que impide el traslado de estudiantes y docentes. También se detectaron aulas inundadas, filtraciones en techos, daños estructurales y problemas en instalaciones eléctricas y sanitarias, por lo que las autoridades deberán realizar tareas de reparación antes de habilitar nuevamente los edificios escolares

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