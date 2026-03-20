Rescate en Tucumán: salvaron a un hombre que estuvo cuatro días aislado

Un hombre de 61 años fue rescatado luego de permanecer aislado durante cuatro días a causa de las inundaciones en el sur tucumano. El operativo se realizó en la zona de Los Sauces, en Graneros, donde la crecida del río Marapa había dejado incomunicado al vecino, identificado como Domingo Brandán.

Según se informó, el hombre había decidido no abandonar su vivienda cuando las autoridades realizaron evacuaciones preventivas. Sin embargo, con el paso de los días y el aumento del caudal del río, la situación se volvió crítica, por lo que Defensa Civil solicitó asistencia para concretar su rescate.

Debido a que el acceso por vía terrestre era imposible, dos voluntarios, Matías Albornoz y Jorge González, se ofrecieron a realizar la arriesgada travesía en una embarcación. Ambos habían llegado previamente a la localidad de La Madrid para colaborar con otras personas afectadas por el temporal.

image (7) Rescate: salvaron a un hombre que estuvo cuatro días aislado por las inundaciones en el sur tucumano image El operativo de rescate para salvar a un hombre aislado tras las inundaciones El comisario mayor de Bomberos de la Policía, Mario Herrera, detalló que los rescatistas fueron equipados por Defensa Civil y partieron el jueves alrededor de las 18 hacia la vivienda de Brandán. La navegación por el río Marapa se realizó en condiciones adversas, con fuerte crecida y múltiples obstáculos naturales, lo que demandó experiencia y extrema precaución.

El trayecto de ida tomó entre una hora y media y dos horas. Finalmente, cerca de las 21, los voluntarios lograron regresar con el hombre a salvo, tras haber permanecido aislado desde el martes. El rescate se enmarca en la emergencia que atraviesa el sur tucumano por las intensas lluvias e inundaciones, donde vecinos, voluntarios y organismos trabajan de manera coordinada para asistir a las comunidades más afectadas.

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