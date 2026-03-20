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20 de marzo de 2026 - 17:00
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Rescate: salvaron a un hombre que estuvo cuatro días aislado por las inundaciones en el sur tucumano

Un operativo fluvial permitió el rescate de un vecino de 61 años en una zona de difícil acceso tras la crecida del río Marapa en el sur tucumano

Por  Judith Girón
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Según se informó, el hombre había decidido no abandonar su vivienda cuando las autoridades realizaron evacuaciones preventivas. Sin embargo, con el paso de los días y el aumento del caudal del río, la situación se volvió crítica, por lo que Defensa Civil solicitó asistencia para concretar su rescate.

Debido a que el acceso por vía terrestre era imposible, dos voluntarios, Matías Albornoz y Jorge González, se ofrecieron a realizar la arriesgada travesía en una embarcación. Ambos habían llegado previamente a la localidad de La Madrid para colaborar con otras personas afectadas por el temporal.

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Rescate: salvaron a un hombre que estuvo cuatro días aislado por las inundaciones en el sur tucumano

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El operativo de rescate para salvar a un hombre aislado tras las inundaciones

El comisario mayor de Bomberos de la Policía, Mario Herrera, detalló que los rescatistas fueron equipados por Defensa Civil y partieron el jueves alrededor de las 18 hacia la vivienda de Brandán. La navegación por el río Marapa se realizó en condiciones adversas, con fuerte crecida y múltiples obstáculos naturales, lo que demandó experiencia y extrema precaución.

El trayecto de ida tomó entre una hora y media y dos horas. Finalmente, cerca de las 21, los voluntarios lograron regresar con el hombre a salvo, tras haber permanecido aislado desde el martes.

El rescate se enmarca en la emergencia que atraviesa el sur tucumano por las intensas lluvias e inundaciones, donde vecinos, voluntarios y organismos trabajan de manera coordinada para asistir a las comunidades más afectadas.

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