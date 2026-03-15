El agua comienza a bajar en Tucumán pero crece la emergencia en Santiago del Estero

Tras varios días de intensas lluvias y un fuerte temporal que provocó severas inundaciones, el nivel del agua comenzó a descender en distintos puntos de Tucumán . Sin embargo, mientras algunas familias empiezan a regresar a sus hogares, la emergencia ahora se traslada hacia Santiago del Estero, donde el desborde del Río Dulce genera evacuaciones y mantiene la alerta en varias localidades.

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Una de las zonas más afectadas por el temporal fue la localidad de La Madrid, donde alrededor de seis mil familias debieron abandonar sus viviendas debido al avance del agua, que en algunos sectores alcanzó hasta dos metros de altura .

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Con el paso de los días, el nivel comenzó a descender gradualmente, lo que permitió que algunos vecinos regresaran a sus casas. No obstante, el panorama que encontraron fue desolador , con viviendas cubiertas de barro y marcas en las paredes que evidencian la magnitud de la inundación.

Según relataron los propios damnificados, en muchos hogares todavía hay entre cinco y diez centímetros de barro espeso acumulado , lo que dificulta las tareas de limpieza y recuperación.

Calles anegadas y daños generalizados

A pesar del descenso del agua, el acceso a los barrios más afectados continúa siendo complicado. En varios sectores de la ciudad las calles permanecen anegadas, por lo que tanto vecinos como equipos de asistencia deben desplazarse en tractores para poder ingresar.

Durante los momentos más críticos del temporal, numerosas familias optaron por autoevacuarse hacia localidades ubicadas a unos 40 kilómetros, mientras que otras permanecieron en zonas elevadas o en casas de familiares.

Las inundaciones también afectaron a animales domésticos y de producción, ya que muchas familias debieron dejar a sus mascotas sobre los techos para protegerlas del agua, mientras que algunos productores reportaron pérdidas de animales de cría.

Preocupación sanitaria tras el retroceso del agua

Con el inicio de las tareas de limpieza, comenzó a surgir otra preocupación entre los vecinos: los riesgos sanitarios.

El barro acumulado dentro de las viviendas y el agua estancada incrementan el riesgo de infecciones y enfermedades, además de favorecer la aparición de animales que fueron arrastrados por la inundación, como víboras, arañas y otros insectos.

Piden declarar la emergencia económica y social

En este contexto, el legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse presentó un proyecto para declarar la emergencia social y económica por 180 días en la provincia.

La iniciativa busca asistir a las familias damnificadas, impulsar la recuperación de las actividades económicas y facilitar medidas extraordinarias para mitigar el impacto del fenómeno climático. El proyecto también contempla la posibilidad de extender la medida por otros seis meses si la situación lo requiere.

El desborde del Río Dulce provoca evacuaciones en Santiago del Estero

Mientras la situación comienza a estabilizarse en Tucumán, la emergencia se trasladó hacia Santiago del Estero, donde el desborde del Río Dulce generó evacuaciones y anegamientos en diferentes sectores.

Durante la noche del viernes, el agua avanzó sobre zonas de la costanera y sectores cercanos al Estadio Único Madre de Ciudades, lo que encendió las alertas entre las autoridades y vecinos.

En paralelo, en la ciudad de Termas de Río Hondo el aumento del nivel del Embalse Río Hondo provocó inundaciones en varios barrios y obligó a evacuar a unas 50 personas.

Ante este escenario, el gobierno provincial desplegó maquinaria y personal para construir bordos de contención, con el objetivo de evitar que el agua continúe avanzando hacia otras zonas urbanas.