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13 de marzo de 2026 - 12:58
País.

Graves inundaciones en Tucumán: los evacuados ascenderían a 15.000

Por las inundaciones cerca de 15.000 personas fueron evacuadas en el sur de Tucumán. 4.500 son de La Madrid, una de las localidades más afectadas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Graves inundaciones en Tucumán: estiman que hay 15.000 evacuados

Graves inundaciones en Tucumán: estiman que hay 15.000 evacuados

Desde el ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Públicos de Tucumán se sabe que por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias de las últimas 28 horas, unas 15.000 personas fueron evacuadas, de las cuales 4.500 corresponden a La Madrid, una de las localidades más afectadas.

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Las precipitaciones provocaron desbordes y anegamientos que afectaron barrios residenciales y caminos rurales, complicando la conectividad entre localidades. Equipos de emergencia trabajaron en el rescate y traslado de personas hacia espacios protegidos. Las escuelas y algunos centros de atención local adaptaron sus instalaciones para recibir a quienes debieron abandonar sus hogares.

Conforme a las declaraciones del Ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Públicos de Tucumán, Marcelo Nazur, las zonas más perjudicadas son La Madrid, Chicligasta y Sol de Mayo, cerca del dique Las Termas. En ese marco, dijo que el Gobierno provincial mantiene un monitoreo permanente de la situación climática y coordina tareas de recuperación y asistencia para afectados.

“La localidad de La Madrid tiene alrededor de 6.000 habitantes. Están hablando de que debe haber 4.500 evacuados en La Madrid y en otros lugares están hablando alrededor de 15.000 evacuados”, dijo Nazur al dimensionar la emergencia.

Inundaciones en Tucuman - 2026 (1)

Ante las inundaciones: la respuesta institucional y colaboración civil

El gobierno provincial y las municipalidades activaron protocolos de emergencia, coordinando recursos y logística para garantizar asistencia básica. Voluntarios y organizaciones sociales se sumaron con donaciones y apoyo en la distribución de elementos esenciales. Se priorizó la atención de personas en situación de vulnerabilidad y la instalación temporal de refugios.

Los daños en infraestructura y servicios públicos

Las inundaciones afectaron la infraestructura vial y generaron cortes temporales en suministros en distintas áreas. Equipos técnicos trabajaron en la evaluación de rutas y en la reparación de daños críticos para restablecer servicios. Las autoridades convocaron a reforzar la prevención ante nuevas lluvias y a extremar las medidas de cuidado comunitario.

Se recomendó a la población mantenerse informada por canales oficiales, evitar circular por zonas anegadas y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia. Para mitigar riesgos, se instruyó la limpieza de desagües y la protección de pertenencias en áreas bajas. Además, se sugirió priorizar la asistencia a grupos sensibles como niños y adultos mayores.

Inundaciones Tucuman

Plan de recuperación y apoyo a los afectados

Las autoridades anunciaron planes de asistencia para la recuperación de viviendas y la reparación de infraestructura dañada, en coordinación con organismos provinciales y nacionales. Se delinearon programas de ayuda temporal y asesoramiento para la reconstrucción de hogares. Organismos locales evaluaron las prioridades para la distribución de recursos.

Especialistas señalaron que la acumulación de precipitaciones intensas puede agravar el riesgo de nuevas inundaciones si persisten las condiciones climáticas adversas. Recomendaron monitorear los pronósticos y fortalecer obras hidráulicas y sistemas de drenaje en zonas urbanas y rurales. La planificación a corto y mediano plazo fue presentada como clave para reducir futuros impactos.

Cómo colaborar y dónde acudir

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de canales oficiales, centros de acopio y organizaciones registradas que coordinan donaciones. Las autoridades habilitaron líneas de comunicación y puntos de contacto para reportar necesidades y solicitar ayuda. Se insistió en priorizar donaciones de primera necesidad y evitar gestos descoordinados que compliquen la logística.

Las autoridades comprometieron informes periódicos sobre el avance de las tareas de asistencia y reparación, y convocaron a la comunidad a participar en la vigilancia de recursos. Se destacó la importancia de la transparencia en la asignación de ayudas para garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan.

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