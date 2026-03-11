jueves 12 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 23:55
Liga Profesional

EN VIVO: Atlético Tucumán alcanza a Aldosivi y ahora empatan 1 a 1

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Atlético Tucumán vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Franco Nicola logró el empate ante el Tiburón. El volante marcó al minuto 54 para el conjunto local, mientras que Federico Gino tuvo su chance de convertir al minuto 20.

Las estadísticas del encuentro entre Atlético Tucumán y Aldosivi del Apertura:

  • Tiros al arco: Atlético Tucumán (5) VS Aldosivi (2)
  • Fouls cometidos: Atlético Tucumán (11) VS Aldosivi (18)
  • Pases Correctos: Atlético Tucumán (1) VS Aldosivi (1)
  • Tarjetas Amarillas: Atlético Tucumán (3) VS Aldosivi (1)
  • Tarjetas Rojas: Atlético Tucumán (0) VS Aldosivi (1)
  • Tiros Libres: Atlético Tucumán (6) VS Aldosivi (3)
Así llegan Atlético Tucumán y Aldosivi
Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán tiene pendiente su enfrentamiento con River Plate que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura

Aldosivi tiene pendiente su enfrentamiento con Independiente Riv. (M) que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Felipe Viola fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Monumental de Tucumán.

Formación de Atlético Tucumán hoy

Julio César Falcioni presentó una alineación 4-5-1 con Luis Ingolotti defendiendo la portería; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso y Luciano Vallejo en la zaga; Gabriel Compagnucci, Javier Domínguez, Ezequiel Ham, Franco Nicola y Renzo Tesuri en el centro del campo; y con Gabriel Abeldaño en el ataque.

Formación de Aldosivi hoy

Por su parte, Guillermo Farré salió a jugar con una estrategia 5-4-1, con Axel Werner en la portería; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Novillo, Fernando Román Villalba en la línea defensiva; Alan Sosa, Federico Gino, Roberto Bochi y Agustín Palavecino en el mediocampo; y Nicolás Cordero en la delantera.

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Por  Federico Franco

