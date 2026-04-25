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25 de abril de 2026 - 18:12
Policiales.

Encontraron sin vida al salteño que era intensamente buscado en el río Bermejo

El cuerpo apareció en Zanja del Tigre luego de un intenso operativo; investigan cómo ocurrió el hecho en el norte salteño

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Hallaron sin vida al salteño que era intensamente buscado en el río Bermejo

Hallaron sin vida al salteño que era intensamente buscado en el río Bermejo

El cuerpo del salteño Maximiliano Ocampo fue encontrado sin vida en el río Bermejo, en la zona conocida como Zanja del Tigre, cerca de Embarcación. El hallazgo ocurrió el jueves por la noche, alrededor de las 21:30, tras varios días de rastrillajes en el norte de la provincia de Salta.

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El hombre se encontraba desaparecido desde el domingo 19 de abril, cuando se registró el último contacto con su entorno. La búsqueda generó preocupación en la región y movilizó a familiares, amigos y fuerzas de seguridad.

El descubrimiento del cuerpo marcó el cierre de un operativo que se extendió durante toda la semana en un área de difícil acceso.

Las circunstancias que rodean la desaparición

Según los primeros datos que circularon durante los días de búsqueda, Ocampo se encontraba en las márgenes del río Bermejo junto a otras personas. En ese momento, transportaban una carga de hojas de coca.

De acuerdo a testimonios de quienes estaban en el lugar, el grupo habría sido interceptado por delincuentes. En ese contexto, Ocampo se arrojó al río. Desde entonces, no se registraron más señales sobre su paradero.

La situación dio inicio a un operativo que incluyó recorridos, controles en zonas cercanas y tareas coordinadas entre distintos equipos.

Operativo en una zona compleja

El río Bermejo presenta condiciones que dificultan los trabajos de búsqueda. El caudal, la vegetación y las características del terreno influyen en los tiempos de rastrillaje.

Durante los días posteriores a la desaparición, familiares y allegados participaron activamente en la búsqueda. También intervinieron efectivos de seguridad y personal especializado.

La falta de resultados en las primeras jornadas incrementó la preocupación en el entorno cercano del hombre desaparecido.

rio bermejo

Intervención judicial y pericias

Tras el hallazgo, las autoridades activaron los protocolos correspondientes. En el lugar se realizaron las primeras pericias para relevar información sobre el estado del cuerpo y las condiciones del entorno.

La Justicia tomó intervención para avanzar en la investigación. El objetivo es determinar con precisión las causas del fallecimiento y reconstruir la secuencia de los hechos.

El cuerpo será sometido a estudios forenses y, una vez finalizados, será entregado a la familia.

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