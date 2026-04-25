"Tenés que ajustar todo": alquilar en Jujuy, contado por quienes lo viven

Alquilar en Jujuy dejó de ser solo un paso hacia la independencia o una etapa transitoria. Para muchos, se convirtió en un desafío constante para sostener mes a mes. Los testimonios de quienes buscan o ya alquilan reflejan una realidad que se repite: sueldos que no alcanzan, precios en alza y la necesidad de ajustar gastos para no perder el techo.

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En la calle, la sensación es clara. “Si tuviera que pagar un alquiler, tendría que buscar otro trabajo” , dice un joven. La frase resume una preocupación cada vez más extendida, sobre todo entre quienes recién se insertan en el mercado laboral o intentan independizarse.

Uno de los puntos que más se repite entre los jujeños es la relación entre ingresos y alquiler. “Un monoambiente está en 450 mil pesos. Es casi la mitad de un sueldo” , cuenta una vecina. Otros van más allá: aseguran que departamentos de dos dormitorios superan los 800 o 900 mil pesos, cifras que resultan difíciles de afrontar sin resignar otros gastos.

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“Está complicado. Prácticamente es la mitad del sueldo lo que hay que pagar”, señala otro testimonio. En ese contexto, muchas familias deben reorganizar su economía para poder cumplir con el alquiler.

Ajustes, recortes y cambios en la rutina para alquilar

Frente a este escenario, el ajuste en la vida cotidiana aparece como una constante. “Somos cuatro y dejé de salir a cenar”, cuenta una mujer, que explica cómo tuvo que recortar gastos para priorizar el pago del alquiler.

Otros mencionan que el ahorro, que antes funcionaba como respaldo, ya no alcanza. “Tenía ahorros, empecé a usarlos, pero hoy ya cuesta”, relata otro vecino. La dificultad no solo pasa por ingresar a un alquiler, sino por sostenerlo en el tiempo.

Prepagas, alquileres, transporte y tarifas.

Endeudarse para poder alquilar

La imposibilidad de cubrir todos los costos con ingresos propios lleva a muchos a considerar o directamente recurrir a préstamos. Sin embargo, el endeudamiento tampoco aparece como una solución sencilla. “Sacás un millón y terminás pagando cuatro o cinco. Las tasas son altas”, advierten. Aun así, para algunos es la única alternativa para afrontar gastos iniciales como el depósito, la comisión inmobiliaria o los primeros meses.

Además de los precios, encontrar una vivienda disponible también se volvió complejo. “Se complica hasta conseguir un alquiler a un precio razonable”, cuenta otra vecina, que relata la situación de su hija en plena búsqueda.

El acceso a un contrato implica cumplir con múltiples requisitos, desde garantías hasta ingresos comprobables, lo que deja afuera a una parte importante de quienes buscan alquilar. “Tenés que ajustar todo”, resume uno de los testimonios.