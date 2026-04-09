jueves 09 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de abril de 2026 - 09:10
Sociedad.

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar

Una especialista analizó el mercado actual de alquileres en Jujuy y señaló que los valores no siempre se ajustan a los ingresos.

Por  Judith Girón
Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar
Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar
Lee además
Legislatura de Jujuy.
Proyecto.

Jujuy: proponen suspender ejecuciones hipotecarias y revisar deudas con el Banco Nación
quien es el nuevo millonario de jujuy: gano $917 millones en el telekino
Suerte.

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino

Según indicó, los barrios con mayor demanda siguen siendo los tradicionales: Centro, Bajo La Viña, Ciudad de Nieva y Los Perales. “Son los más elegidos por la cercanía, la comodidad y la posibilidad de centralizar actividades como el trabajo y el estudio”, explicó.

Sin embargo, estos sectores también concentran los valores más altos del mercado.

Zonas de alquileres más baratos

Frente a esta realidad, muchos inquilinos buscan alternativas más accesibles. En ese sentido, Bogado señaló que barrios como Chijra, Huaico, Gorriti, Luján y San Pedrito se posicionan como las principales opciones más económicas.

Estas zonas, si bien están más alejadas del centro, permiten reducir costos tanto en alquiler como en gastos cotidianos, aunque implican mayores traslados.

Cuánto cuesta alquilar hoy

En cuanto a los valores, explicó que un departamento de un dormitorio, la opción más buscada por personas solteras, tiene un precio inicial de alrededor de $450.000 mensuales en adelante, dependiendo de la ubicación.

Además, destacó que los monoambientes son escasos en la ciudad, por lo que la mayoría de la oferta se concentra en unidades de un dormitorio.

Alquileres: requisitos y dificultades

Para ingresar a un alquiler, se deben considerar al menos tres meses de costo inicial, que incluyen alquiler, depósito y gastos administrativos, especialmente cuando interviene una inmobiliaria.

En este contexto, la especialista advirtió una problemática creciente: “Hay mucha demanda, pero los valores de alquiler no se ajustan a los ingresos de los jujeños”, lo que dificulta el acceso a la vivienda y la concreción de contratos.

Finalmente, señaló que esta situación genera un escenario complejo tanto para inquilinos como para propietarios, ya que mientras unos no logran acceder a los alquileres, los otros buscan garantías de pago.

El mercado inmobiliario en Jujuy, continúa con una alta demanda y precios que siguen en alza, obligando a muchos a optar por zonas más accesibles.

Embed - Alquilar en Jujuy: los barrios más accesibles

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy: proponen suspender ejecuciones hipotecarias y revisar deudas con el Banco Nación

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino

Intento de femicidio en Perico: no descartan la participación o complicidad de terceros

Interrupción programada de energía en San Antonio

Del jueves al domingo habrá cambios en el tiempo con lluvias y días fríos: qué pasará en Jujuy

Lo que se lee ahora
como votaron los diputados de jujuy los cambios de la ley de glaciares video
País.

Cómo votaron los diputados de Jujuy los cambios de la Ley de Glaciares

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

solicitan dadores de sangre para la cabo primero Marisol Rocha.  video
Jujuy.

Piden donantes de sangre para Marisol Rocha, la mujer policía que permanece en coma

Lucas Vidal.
Deportes.

El sueño de un pibe jujeño de llegar a primera y un pedido desesperado para subsistir en Bs.As.

Designaron al nuevo jefe del Aeropuerto Internacional de Jujuy Horacio Guzmán
Jujuy.

Designaron al nuevo jefe del Aeropuerto Internacional de Jujuy

Choque múltiple en Alto Comedero.
Policiales.

Choque múltiple en Alto Comedero: dos conductores se dieron a la fuga

Cómo votaron los diputados de Jujuy los cambios de la Ley de Glaciares video
País.

Cómo votaron los diputados de Jujuy los cambios de la Ley de Glaciares

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel