Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar

El mercado de alquileres en San Salvador de Jujuy continúa marcado por la demanda y la diferencia de precios según la ubicación. Así lo explicó Shashiquen Bogado, trabajadora del rubro inmobiliario, en diálogo con Canal 4, donde brindó un panorama actualizado sobre las zonas más buscadas y las opciones más accesibles.

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Según indicó, los barrios con mayor demanda siguen siendo los tradicionales: Centro, Bajo La Viña, Ciudad de Nieva y Los Perales. “Son los más elegidos por la cercanía, la comodidad y la posibilidad de centralizar actividades como el trabajo y el estudio”, explicó.

Sin embargo, estos sectores también concentran los valores más altos del mercado.

Frente a esta realidad, muchos inquilinos buscan alternativas más accesibles. En ese sentido, Bogado señaló que barrios como Chijra, Huaico, Gorriti, Luján y San Pedrito se posicionan como las principales opciones más económicas.

Estas zonas, si bien están más alejadas del centro, permiten reducir costos tanto en alquiler como en gastos cotidianos, aunque implican mayores traslados.

Cuánto cuesta alquilar hoy

En cuanto a los valores, explicó que un departamento de un dormitorio, la opción más buscada por personas solteras, tiene un precio inicial de alrededor de $450.000 mensuales en adelante, dependiendo de la ubicación.

Además, destacó que los monoambientes son escasos en la ciudad, por lo que la mayoría de la oferta se concentra en unidades de un dormitorio.

Alquileres: requisitos y dificultades

Para ingresar a un alquiler, se deben considerar al menos tres meses de costo inicial, que incluyen alquiler, depósito y gastos administrativos, especialmente cuando interviene una inmobiliaria.

En este contexto, la especialista advirtió una problemática creciente: “Hay mucha demanda, pero los valores de alquiler no se ajustan a los ingresos de los jujeños”, lo que dificulta el acceso a la vivienda y la concreción de contratos.

Finalmente, señaló que esta situación genera un escenario complejo tanto para inquilinos como para propietarios, ya que mientras unos no logran acceder a los alquileres, los otros buscan garantías de pago.

El mercado inmobiliario en Jujuy, continúa con una alta demanda y precios que siguen en alza, obligando a muchos a optar por zonas más accesibles.