Intensa búsqueda en Salta: un preso no regresó tras una salida transitoria

Un sujeto de 57 años, oriundo de Colonia Santa Rosa es intensamente buscado.

Un hombre de 57 años, oriundo de Colonia Santa Rosa, es intensamente buscado por las autoridades luego de no haber regresado al Servicio Penitenciario tras haber accedido a una salida transitoria. El pasado sábado por la tarde debía reincorporarse a su unidad carcelaria, pero no se presentó.

El prófugo cumplía una condena por abuso sexual y se encontraba bajo el régimen progresivo de la pena, que le permitía acceder a permisos temporales para trabajar.

El sábado por la tarde cuando debía retornar a su celda no se presentó el reo quien se encontraba cumpliendo una condena por abuso sexual.

Operativos en la zona para dar con el prófugo En este contexto, fuerzas de seguridad realizan distintos operativos en la zona norte con el objetivo de dar con el prófugo, quien incumplió las condiciones judiciales al no regresar en el tiempo establecido, según informó Metronoticias.

Un sujeto de 57 años, oriundo de Colonia Santa Rosa es intensamente buscado, ya que, tras contar con su salida transitoria, no regresó al Servicio Penitenciario. El hecho generó sorpresa e incertidumbre en la comunidad local, dado que el sujeto estaba cumpliendo su condena bajo supervisión del sistema penitenciario.

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