El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informó que se encuentra en marcha un operativo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre que se fugó de una alcaidía en la
, y pidió colaboración a la comunidad jujeña. provincia de Salta
Un prófugo se escapó de una alcaldía en Salta y piden colaboración en Jujuy
Un prófugo se escapó de una alcaldía en Salta y piden colaboración en Jujuy
Fuga durante la madrugada
Según se detalló, la evasión ocurrió en la madrugada de este sábado, cuando dos detenidos lograron escapar de una alcaidía en la ciudad de Salta.
Uno de los prófugos ya fue recapturado, mientras que continúa la búsqueda del segundo implicado.
Quién es el prófugo
El hombre buscado fue identificado como Jonathan Jordan Peloc, de 41 años, conocido con el alias “Camboya”.
Se encontraba detenido con prisión preventiva en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Operativo conjunto
La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Penal 1 del distrito Centro de Salta, en coordinación con autoridades judiciales y de seguridad de Jujuy.
Desde el organismo jujeño destacaron el trabajo conjunto entre ambas provincias para avanzar en la localización del evadido.
Pedido a la comunidad
Ante la posibilidad de que el prófugo se desplace por zonas cercanas a Jujuy, las autoridades solicitaron a la población brindar cualquier información que pueda resultar útil.
Se indicó que los datos deben ser comunicados al 911 o a la dependencia policial más cercana, y se remarcó la importancia de no intervenir por cuenta propia.
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