lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 19:32
Violencia.

Una madre perdió todo en un incendio en Campo Verde: el principal sospechoso, su ex, está prófugo

El incendio consumió todas las pertenencias de la vivienda. El hombre de 33 años señalado como el principal sospechoso es intensamente buscado por la Policía.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Incendio total de una casa - Foto ilustrativa

Incendio total de una casa - Foto ilustrativa

Un incendio intencional de una vivienda precaria se registró durante la madrugada del viernes 16 de enero en el asentamiento Altos Verde, en la zona de Campo Verde de la capital jujeña. El principal sospechoso es la expareja de la propietaria del inmueble, quien permanece prófugo.

Según consta en la denuncia realizada en la Seccional 50 de la Policía, alrededor de las 5.30 una mujer de 46 años recibió un mensaje de un vecino alertándola de que su casa se estaba prendiendo fuego. Al llegar al lugar, constató que las llamas habían consumido por completo la vivienda.

Cómo sucedió el incendio

De acuerdo al testimonio del vecino, un hombre de 33 años, ex pareja de la denunciante, se presentó en el domicilio, provocó el incendio y luego se dio a la fuga. El acusado sería conocido en el barrio ya que tendría denuncias previas de violencia de género y medidas de restricción.

Ni la mujer, ni sus hijos estaban en el momento del incendio

Efectivos policiales trabajaron en el lugar y confirmaron que la casa, de construcción precaria, sufrió daños totales. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, ya que la mujer y sus hijos no se encontraban en el interior del inmueble al momento del ataque.

Desde la Policía informaron que el sospechoso continúa prófugo y es intensamente buscado, mientras la Justicia investiga el hecho como un caso de incendio intencional en un contexto de violencia de género.

