Incendio en un secadero de tabaco en Monterrico: no hubo heridos
Un incendio afectó durante la madrugada a un secadero de tabaco en Monterrico, pero fue controlado rápidamente por Bomberos Voluntarios, sin que se registraran personas heridas ni daños mayores fuera de la estufa.
Al arribar, el personal constató que el fuego afectaba una estufa Bulk Curing de 360 peines, por lo que se inició un rápido operativo para evitar la propagación de las llamas. Los bomberos trabajaron con la devanadera y lograron extinguir completamente el incendio, controlando la situación sin que se registraran personas heridas.
Finalizadas las tareas de enfriamiento y verificación, la dotación regresó a la base sin novedades.
Recomendaciones para prevenir incendios en estufas y secaderos
Revisar periódicamente el estado de la estufa, conductos y sistemas eléctricos antes de ponerlos en funcionamiento.
No sobrecargar la estufa ni exceder la temperatura recomendada por el fabricante.
Mantener materiales combustibles (hojas secas, plásticos, maderas) alejados del área de calor.
Controlar la ventilación para evitar acumulación excesiva de calor o gases.
Supervisar el funcionamiento durante la noche, especialmente en jornadas de secado prolongado.
Contar con matafuegos operativos y accesibles en el lugar.
Capacitar al personal en prevención y actuación ante principios de incendio.
Dar aviso inmediato a Bomberos ante cualquier señal de humo, olor extraño o sobrecalentamiento.