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6 de abril de 2026 - 13:01
Policiales.

Refuerzan los controles en la frontera para encontrar a "Camboya", el prófugo de Salta

Jonathan Peloc sigue prófugo tras escapar de una alcaidía en Salta y reforzaron controles en rutas, frontera y la conexión con Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un prófugo se escapó de una alcaldía en Salta y piden colaboración en Jujuy

Un prófugo se escapó de una alcaldía en Salta y piden colaboración en Jujuy

La búsqueda de Jonathan Jordan Peloc, alias “Camboya, continúa en Salta luego de su fuga de la Alcaidía General N.º 1, ocurrida durante la madrugada del sábado. Mientras sigue el operativo para dar con su paradero, las autoridades reforzaron los controles en rutas, pasos fronterizos y sectores estratégicos de la provincia, con especial atención en la conexión con Jujuy y en la zona limítrofe con Bolivia.

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Peloc tiene 41 años y estaba detenido con prisión preventiva en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Según la información oficial, escapó junto a otro detenido, que fue recapturado pocas horas después.

Operativos en Salta y foco en la frontera

El vocero de la Policía de Salta, Flavio Peloc, confirmó que se desplegaron operativos de búsqueda en toda la provincia y que se reforzó la vigilancia en los pasos internacionales. También detalló que se trabaja en corredores estratégicos como Vaqueros, La Caldera y la conexión con Jujuy.

Además de los patrullajes y controles viales, intervienen fuerzas federales para monitorear especialmente la frontera con Bolivia, ante la posibilidad de que el prófugo intente salir del país. Desde la Policía remarcaron que se utilizarán todos los recursos necesarios para recapturarlo y ponerlo nuevamente a disposición de la Justicia.

Un prófugo se escapó de una alcaldía en Salta y piden colaboración en Jujuy
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Piden colaboración en Jujuy

La búsqueda no quedó circunscripta a Salta. El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informó que también se activó un operativo en territorio jujeño y pidió colaboración a la comunidad ante la posibilidad de que el evadido se desplace por zonas cercanas a la provincia.

Desde el organismo indicaron que cualquier dato debe ser aportado al 911 o a la dependencia policial más cercana, y remarcaron que la población no debe intervenir por cuenta propia. La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Penal 1 del distrito Centro de Salta, en coordinación con autoridades judiciales y de seguridad de Jujuy.

Quién es “Camboya” y qué se sabe de la fuga

De acuerdo con la información difundida, Jonathan Peloc ya había sido recapturado en febrero de 2026 luego de haber permanecido más de un año prófugo por un hecho ocurrido en noviembre de 2024 en barrio Alta Tensión, en Salta, donde una persona murió.

En paralelo a la búsqueda del evadido, se iniciaron pericias para determinar cómo se produjo la fuga y si hubo responsabilidades dentro del Servicio Penitenciario. Según el vocero policial, la División Homicidios ya cuenta con un perfil elaborado del prófugo a partir de la búsqueda anterior, lo que ahora permitirá orientar mejor las tareas para localizarlo.

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