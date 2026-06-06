sábado 06 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de junio de 2026 - 12:35
País.

Este domingo inicia el velorio del Indio Solari en Avellaneda: horario y todos los detalles

El Indio Solari será velado en Avellaneda desde este domingo 7 de junio. Se espera una convocatoria masiva por lo que realizarán un gran operativo de seguridad.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Indio Solari

Indio Solari

Confirmaron el lugar del velorio del Indio Solari

Confirmaron el lugar del velorio del Indio Solari

Lee además
mas de 10 anos de pasion ricotera: la historia del jujeno que homenajea al indio solari video
Jujuy.

Más de 10 años de pasión ricotera: la historia del jujeño que homenajea al Indio Solari
como sera el operativo para despedir al indio solari: el lugar y el mensaje de su familia
País.

Cómo será el operativo para despedir al Indio Solari: el lugar y el mensaje de su familia

El predio es un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en Villa Domínico, en el Partido de Avellaneda del Gran Buenos Aires. Analizan un operativo de seguridad de 1500 personas, ya hay 700 en el lugar.

El predio se llama oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador y su denominación popular proviene de los terrenos que pertenecieron a su fundador, el ciudadano alemán Jorge Domínico.

image

Mapa: dónde queda el Polideportivo "José María Gatica" de Avellaneda

Embed

Un lugar de fácil acceso

La elección del Polideportivo José María Gatica, en Villa Domínico, no parece casual. El predio ofrece una ventaja logística central para un evento que podría convocar a cientos de miles de personas: está ubicado a pocas cuadras de la estación Domínico del Tren Roca, una de las líneas ferroviarias más utilizadas del sur del conurbano y con conexión directa desde Constitución.

Además, el acceso vehicular resulta más simple que en otros puntos del AMBA por la cercanía con la avenida Mitre, una arteria amplia que atraviesa Avellaneda y facilita tanto los ingresos como los operativos de seguridad.

Parque Domínico, salón Gatica

Otro de los factores que habría pesado en la familia del artista a la hora de la decisión, es el espacio disponible alrededor del complejo. La zona cuenta con sectores abiertos y amplios pulmones verdes que podrían absorber una convocatoria masiva de fanáticos del Indio Solari, muchos de ellos acostumbrados históricamente a reuniones espontáneas y extensas horas de espera en cada ritual ricotero.

La amplitud del lugar también permitiría ordenar mejor ingresos, filas y homenajes espontáneos, algo clave ante una despedida que promete ser multitudinaria.

El operativo de seguridad en Parque Domínico

El masivo velatorio comenzará el domingo a las 11 de la mañana en el partido de Avellaneda. Muchos fanáticos empezaron a llegar este mismo sábado. Habrá más de 1.500 policías de la fuerza bonaerense y postas sanitarias

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó cómo será el gran operativo que desplegará en las inmediaciones del Parque Domínico de Avellaneda, para la masiva despedida al Indio Solari. El velatorio del ídolo del rock nacional se desarrollará este domingo desde las 11 de la mañana.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Más de 10 años de pasión ricotera: la historia del jujeño que homenajea al Indio Solari

Cómo será el operativo para despedir al Indio Solari: el lugar y el mensaje de su familia

La muerte del Indio Solari y el mito ricotero: "Esto excede lo musical"

Multitudinaria despedida al Indio Solari en todo el país: esperan confirmaciones sobre el velorio del domingo

Los primeros resultados de la autopsia al cuerpo del Indio Solari

Lo que se lee ahora
Lázaro Báez - Empresario argentino 
País.

Internaron de urgencia a Lázaro Báez por un cuadro de pulmonía

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Erika Ramirez - Representante del Nacional Nº1 video
Jujuy.

FNE 2026: el Nacional Nº1 coronó a Erika Ramirez como su representante

Ruta 9 - Imagen recreada con IA
Policiales.

Manejaba en contramano por la Ruta 9 y otros conductores lo frenaron para evitar un choque fatal

Indio Solari
País.

Este domingo inicia el velorio del Indio Solari en Avellaneda: horario y todos los detalles

El Lobo tiene cuatro bajas clave ante Atlanta: quiénes no juegan y la lista de concentrados
Deportes.

El Lobo tiene cuatro bajas clave ante Atlanta: quiénes no juegan y la lista de concentrados

La EET de Palpalá coronó a Bianca Zamira Zúñiga 
Jujuy.

FNE 2026: la EET de Palpalá coronó a Bianca Zamira Zúñiga como su nueva representante

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel