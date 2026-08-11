Cuánto cuesta viajar desde Jujuy para ver al papa León XIV en Argentina

Ante la llegada del Papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre , comenzaron las consultas de jujeños interesados en viajar para participar de las actividades previstas en Córdoba y Buenos Aires .

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María Vigo Montero, representante de una agencia de viajes, habló con Canal 4 y explicó cuánto puede costar actualmente organizar un viaje desde Jujuy hacia alguna de esas dos ciudades.

Según detalló, un pasaje aéreo ida y vuelta desde Jujuy a Córdoba ronda actualmente los $200.000 .

A eso hay que sumarle el alojamiento. Los hospedajes más económicos parten desde aproximadamente $45.000 por noche , mientras que los hoteles céntricos pueden costar entre $100.000 y $150.000 por persona y por noche , dependiendo de las características del establecimiento.

El papa León XIV vendrá a Argentina.

“Más o menos, 500 mil pesos todo el viaje”, estimó Vigo Montero para una estadía en Córdoba. También explicó que el Papa permanecerá unas seis horas en esa provincia y que una alternativa puede ser alojarse tanto en Córdoba capital como en Carlos Paz, según el tipo de viaje que busque cada persona.

Buenos Aires, una opción más costosa

Para quienes elijan viajar a Buenos Aires, el presupuesto es mayor. El aéreo ida y vuelta puede rondar los $300.000, saliendo desde Jujuy o Salta, sujeto a disponibilidad.

En hospedaje, la estimación puede alcanzar otros $300.000 por persona, aunque el precio dependerá de la cantidad de noches y del tipo de alojamiento elegido. “Para Buenos Aires podemos hablar de 600 o 700 mil pesos aproximadamente”, explicó.

A ese monto también pueden sumarse gastos de traslado, especialmente por las mayores distancias dentro de la ciudad.

Recomiendan reservar cuanto antes

Desde la agencia señalaron que ya reciben consultas de personas interesadas en viajar durante esos días. “La gente ya quiere empezar a viajar desde que se informó la agenda del Papa ”, señaló Vigo Montero. También recomendó no esperar hasta último momento: “Mientras más se acerca la fecha, más se encarecen los pasajes y menos disponibilidad hay”.

De esta manera, quienes ya tengan decidido viajar pueden encontrar mejores precios y una mayor variedad de vuelos y alojamientos si realizan la reserva con anticipación.