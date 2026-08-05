"Como en el Mundial": un sacerdote de Jujuy explicó por qué la visita del Papa puede unir a los argentinos

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina despertó expectativas en todo el país. Para el sacerdote radicado en Jujuy, Matías Poccioni , no se trata solo de un acontecimiento religioso, sino de una oportunidad para que los argentinos vuelvan a encontrarse y compartan un momento de unidad.

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En una entrevista con TodoJujuy , el sacerdote comparó el impacto que podría tener la llegada del Sumo Pontífice con uno de los momentos de mayor unión que vivió el país en los últimos años: los festejos por la obtención del Mundial de fútbol.

Poccioni sostuvo que la visita del Papa puede generar un sentimiento colectivo similar al que vivieron millones de argentinos durante la consagración de la Selección. "El evento masivo más importante de la historia argentina fue el festejo del Mundial. Eso generaba algo muy fuerte: no importaban las diferencias, todos cantábamos lo mismo y nos abrazábamos", recordó.

En ese sentido, consideró que la llegada de León XIV puede volver a despertar ese espíritu. "Creo que nos vamos a sentir más juntos, más patria. La fe nos une en algo que es más grande y nos mete a todos en la misma barca", expresó.

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de diciembre (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Una visita que despierta esperanza

El sacerdote reconoció que recibió la noticia con una mezcla de alegría y expectativa. "Yo creo que Dios tiene algo guardado para la Argentina. Algo bueno va a pasar", afirmó.

Para Poccioni, la presencia del Papa representa mucho más que una visita protocolar. "Cuando viene alguien a tu casa, preparás todo, ordenás, limpiás. Bueno, creo que esta visita también nos invita a renovarnos", reflexionó.

"El sentimiento predominante de nuestra época es el miedo"

Durante la entrevista, el sacerdote también hizo una reflexión sobre el contexto social que atraviesa el país y aseguró que muchas personas viven con incertidumbre. "El sentimiento predominante de nuestra época es el miedo. Hay mucha ansiedad porque no sabemos qué va a pasar mañana", sostuvo.

Frente a ese escenario, consideró que la fe puede ofrecer un punto de apoyo. "Necesitamos volver a creer. La fe nos ayuda a agarrarnos de algo más sólido, nos da confianza y esperanza", afirmó.

Un mensaje para toda la sociedad

Poccioni consideró que la llegada del Papa puede transformarse en un momento de encuentro para los argentinos, más allá de las creencias personales. "La fe muchas veces ayuda a sacar nuestra mejor versión y a encontrarnos", señaló. También pidió que la visita sea vivida con apertura y sin intereses ajenos a su significado.

"Tenemos que prepararnos y tener la grandeza de ver el signo que representa la visita del Papa, sin manosearlo ni instrumentalizarlo", expresó. Por último, invitó a los fieles a vivir este acontecimiento con esperanza. "Creo que va a ser un tiempo de gracia y un momento muy significativo para la Argentina", concluyó.