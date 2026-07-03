La generación Z y el regreso a la fe: qué está pasando en Jujuy

La escena se repite en distintos países, en redes sociales y también en Jujuy: jóvenes que vuelven a acercarse a la Iglesia , participan de grupos, asisten a encuentros o buscan espacios de contención y espiritualidad. En una generación atravesada por las pantallas, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, la fe aparece nuevamente como una respuesta para muchos adolescentes y jóvenes.

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Para el sacerdote Matías Poccioni, que desarrolla su labor pastoral en la provincia, se trata de un fenómeno que excede a la Argentina y que puede verse en distintos lugares del mundo. "Hay una generación que está buscando sentido. De alguna manera se frustró con muchas propuestas que había en el mundo y empieza a encontrar algo de calor, algo de luz, en un leño viejo que parecía olvidado" , reflexionó.

La llamada generación Z , integrada por jóvenes nacidos aproximadamente entre finales de los años noventa y la primera década del 2000, creció junto a internet, las redes sociales y la tecnología digital. Sin embargo, esa enorme cantidad de estímulos no necesariamente se tradujo en mayores certezas.

Para Poccioni, la pandemia significó un punto de inflexión. "La pandemia marcó un cambio de época muy fuerte. Hay muchas cosas que cambian muy rápido y uno necesita aferrarse a algo seguro, arraigarse, pararse sobre alguna verdad" , explicó.

En ese escenario, la fe aparece como una posibilidad de encontrar propósito, pertenencia y una respuesta a preguntas que muchas veces no encuentran lugar en otros ámbitos. "La fe no solamente te dice que Dios existe, sino que vos existís para Dios. Eso te da una vocación, una misión, un sentido para vivir", sostuvo.

Lo que también se ve en Jujuy

Aunque se trata de una tendencia mundial, el sacerdote asegura que también puede percibirse en la provincia. Encuentros religiosos, actividades juveniles, grupos parroquiales y convocatorias masivas muestran que existe un interés creciente por la espiritualidad.

Hace pocas semanas, un importante encuentro realizado en Ciudad Cultural reunió a miles de personas, muchas de ellas jóvenes, en una experiencia de oración y música que sorprendió por la convocatoria. Para Poccioni, existe una necesidad de volver a lo concreto en una época marcada por la virtualidad. "Lo virtual a veces te saca de lo real. La fe, en cambio, es muy concreta. Nosotros creemos en un Dios que se hizo carne y eso nos conecta con los gestos cotidianos, con la mesa compartida, con el mate, con los vínculos", afirmó.

La preocupación por los jóvenes

En su trabajo cotidiano con adolescentes y jóvenes, el sacerdote reconoce que aparecen problemáticas que preocupan cada vez más: la ansiedad, la soledad, la falta de autoestima y la dificultad para encontrar un propósito. Incluso contó una situación que lo impactó especialmente.

"Una chica me dijo: 'Me odio, no me quiero'. Y eso es tremendo", relató. Frente a esas realidades, considera que una de las tareas más importantes es escuchar. "Escuchar es un acto de amor. Cuando alguien te presta atención significa que le importás", señaló.

La fe, el Mundial y los nuevos referentes

Poccioni también observa que la espiritualidad vuelve a aparecer en espacios muy visibles de la cultura popular. Mencionó los gestos religiosos de futbolistas como Lionel Messi, las expresiones de fe de varios integrantes de la Selección Argentina y las muestras de religiosidad que se observaron durante el Mundial. "Hay una necesidad de agradecer, de confiar en alguien que te cuida, que te quiere y que tiene un plan para tu vida", explicó.

Para el sacerdote, muchas figuras públicas muestran su fe con naturalidad y eso también genera identificación entre los jóvenes.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, habló sobre la posibilidad de jugar el Mundial 2026. Twitter

Una búsqueda de sentido

Lejos de tratarse únicamente de un regreso a las prácticas religiosas tradicionales, Poccioni considera que el fenómeno responde a una búsqueda más profunda.

En una época atravesada por las redes sociales, la inmediatez y la sobreestimulación, muchos jóvenes buscan espacios donde sentirse escuchados, construir vínculos y encontrar respuestas. "Cuando todo se mueve, uno quiere aferrarse a algo que tiene más de dos mil años de vigencia", resumió.