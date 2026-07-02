¿Puede nevar en San Salvador de Jujuy? crece la expectativa por las bajas temperaturas

Una fuerte masa de aire de origen antártico provocará un marcado descenso de las temperaturas en Jujuy antes del fin de semana. El meteorólogo Edgardo Escobar explicó en Canal 4 cómo impactará el fenómeno y en qué sectores podrían registrarse nevadas.

Tiempo. Se viene el día más frío del año en Jujuy: cuándo será y cuánto bajará la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la provincia atravesará los días más fríos del año. Sin embargo, Escobar señaló que las temperaturas no descenderán tanto debido a que no se encuentra presente el fenómeno La Niña.

Escobar explicó que las bajas temperaturas no son el único factor necesario para que se produzca una nevada. “Son importantes las temperaturas con máximas de 6° o 7°”, indicó.

Para que nieve, la máxima debería ubicarse en -1 °C y, además, tendrían que registrarse precipitaciones. También sería necesario que la isoterma de 0 °C se encuentre en superficie.

Según detalló, esa condición suele darse entre los 4.000 y 5.000 metros de altura. Durante esta jornada, la isoterma estará entre los 1.800 y 2.000 metros.

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En qué zonas de Jujuy podría nevar

Las probabilidades de nevadas se concentran en los sectores de mayor altura de la provincia. “Las nevadas pueden ser en zonas altas, en cordillera”, explicó el meteorólogo, y agregó que también podrían producirse en las partes elevadas de los cerros.

En San Salvador de Jujuy, en cambio, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia o llovizna. Por el momento, no se espera nieve.

El pronóstico para los próximos días

Una vez que ingrese la masa de aire frío, un sistema de alta presión provocará, por acción de los vientos, una mejora en las condiciones meteorológicas desde el viernes.

Se espera poca nubosidad y ausencia de precipitaciones, aunque en superficie continuará el aire frío. La temperatura máxima será de 7 °C y la mínima de 0 °C. Escobar aclaró que, si hay poca nubosidad, "la mínima podría registrar valores negativos".

Para el fin de semana se esperan máximas de entre 11 °C y 13 °C, con mínimas bajas. El domingo, en tanto, se prevén precipitaciones.

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¿Cuándo fue la última vez que nevó en el centro de San Salvador de Jujuy?

Aunque es habitual que nieve en zonas altas de la provincia como la Puna o la Cordillera Oriental, en la capital jujeña los episodios de nieve son muy poco frecuentes. La última nevada registrada en San Salvador de Jujuy ocurrió el 16 de julio de 2010, cuando un frente frío generó condiciones propicias para que la ciudad se cubriera de un manto blanco durante aproximadamente tres días.

Desde entonces, no se volvió a reportar nevadas en el centro urbano, lo que refuerza la baja probabilidad de que este fenómeno se repita en zonas bajas durante el invierno.

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¿Qué dicen los meteorólogos sobre el tiempo en Jujuy?