"Estuvimos todos juntos y unidos": Lolo Martínez contó cómo fue le fue a Jujuy en el Torneo Tucumanito Nacional

San Lorenzo Filial Jujuy regresó de Tucumán con una copa luego de conseguir el tercer puesto en el Torneo Tucumanito Nacional , una competencia que reunió a equipos de diferentes provincias y dejó una experiencia especial para los chicos que representaron a Jujuy.

Uno de ellos fue Lolo Martínez , que dialogó con TodoJujuy y contó cómo vivió el viaje, los partidos y el camino hasta el podio. Al momento de elegir qué fue lo mejor del torneo, no dudó en destacar al grupo. “ Lo que más me gustó fue el compañerismo que tuvimos todo el torneo, porque estuvimos todos juntos y unidos ”, expresó.

Según contaron durante la entrevista, del torneo participaron equipos de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán . Para Lolo, además, el viaje tuvo un condimento particular: era la primera vez que conocía Tucumán.

En lo deportivo, destacó especialmente la exigencia de los conjuntos locales. “ Los más duros eran los tucumanos ”, aseguró al recordar los partidos disputados durante la competencia. Uno de los encuentros que quedó entre sus principales recuerdos fue ante un rival que dominó buena parte del partido. Lolo contó que San Lorenzo prácticamente no pudo generar situaciones de peligro durante el tiempo reglamentario, pero consiguió sostener el resultado y llevar la definición a los penales. Allí, los chicos lograron imponerse y continuar su camino en el torneo.

Una experiencia compartida entre compañeros y familias

El viaje también implicó el acompañamiento de las familias, que estuvieron junto al equipo durante el fin de semana y colaboraron para que los chicos pudieran participar de la competencia.

Durante su paso por TodoJujuy, Lolo aprovechó para mencionar a sus compañeros y agradecer a quienes hicieron posible el viaje. Entre los integrantes del plantel recordó a Maxi, Fermín, Bruno, Fabi, Martín y Luis, además de varios de los chicos conocidos dentro del equipo por sus apodos.

También contó que uno de sus compañeros, apodado “Tanque”, terminó como goleador del torneo. Durante la entrevista mencionó diferentes cifras sobre la cantidad de tantos convertidos, por lo que el número exacto no quedó precisado.

Más allá de los resultados individuales, Lolo volvió una y otra vez sobre el grupo. El tercer puesto en el Torneo Tucumanito Nacional permitió a San Lorenzo Filial Jujuy regresar con una copa, pero para los chicos también dejó un fin de semana compartido, nuevos rivales y la experiencia de competir representando a Jujuy fuera de la provincia.