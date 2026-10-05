Así será la gran despedida de Lionel Messi: varios artistas, homenajes y una sorpresa

Lionel Messi tendrá este martes 6 de octubre su último partido con la Selección Argentina. El encuentro ante Benín, que comenzará a las 20 en el estadio Monumental, estará acompañado por una jornada especial con música, homenajes, efectos visuales y la presencia de varios futbolistas que compartieron su historia con el capitán.
La programación comenzará varias horas antes del partido y continuará después del pitazo final, con distintos espectáculos preparados especialmente para la despedida.
Música antes del partido
Desde las 17:30, el escenario estará a cargo de Un Poco de Ruido (UPDR), con animación y banda en vivo. Luego se presentarán Seba Mendoza, Román, el Original, Amar Azul y Santi Cairo.
Más tarde será el turno de Q’ Lokura, mientras que UPDR volverá para acompañar la transición previa al partido. A las 19, está previsto el show de Damas Gratis.
Antes del comienzo del encuentro, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional.
Se viene la despedida de Lionel Messi.
El homenaje después del partido
La despedida continuará una vez finalizado el amistoso contra Benín. A las 22:03 comenzará un espectáculo con drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y distintos recursos técnicos.
Luego, Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, entregarán obsequios a Messi.
La música volverá a ser protagonista con Soledad Pastorutti, quien tendrá una participación especial en el Monumental. Después será el turno de Ulises Bueno, que presentará su show “Trampa”.
La noche finalizará con una sorpresa musical, anunciada como el gran cierre de una jornada preparada especialmente para despedir al capitán.
Los campeones del mundo que acompañarán a Messi
La organización también convocó a varios futbolistas que compartieron con Messi la conquista del Mundial de Qatar 2022.
Entre los presentes estarán Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. También acompañarán al capitán Leandro Paredes y Thiago Almada, además de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Ángel Correa.
Messi utilizará además una camiseta diseñada especialmente para esta ocasión, con una bandera argentina vertical, un sol de gran tamaño y el número 10 junto a su apellido en dorado.
Cronograma de la despedida
- 17:30: Apertura con UPDR.
- 17:40: Seba Mendoza.
- 17:50: Román, el Original.
- 18:00: Amar Azul.
- 18:10: Santi Cairo.
- 18:20: Q’ Lokura.
- 18:40: UPDR + banda.
- 19:00: Damas Gratis.
- 20:00: Himno Nacional, interpretado por Fabio Santana.
- 22:03: Drones, lonas, pirotecnia y luces.
- 22:10: Entrega de obsequios a Messi.
- 22:15: Soledad Pastorutti.
- 22:20: Ulises Bueno, con “Trampa”.
- 22:35: Sorpresa musical y gran cierre.
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