El río Paraná sigue creciendo, está en niveles críticos y advierten por el impacto de El Niño.

El territorio argentino atraviesa una etapa de mayor inestabilidad climática por la llegada del fenómeno conocido como El Niño . La situación genera especial atención sobre el río Paraná, cuya crecida se mantiene y podría verse condicionada por las nuevas tormentas pronosticadas.

País. Preocupación por la crecida del río Paraná: cientos de personas fueron evacuadas

El fenómeno conocido como El Niño comenzó a extenderse desde los primeros días de agosto y continuará hasta, al menos, marzo de 2027 .

En ese escenario, el territorio argentino enfrenta condiciones climáticas más dinámicas y cambiantes, mientras el río Paraná continúa en ascenso y genera preocupación por sus niveles críticos.

La situación del río Paraná genera preocupación en distintas provincias: nueve ciudades costeras se encuentran en situación de evacuación y otras cuatro permanecen en alerta.

Los puntos con niveles más elevados incluyen localidades de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, entre ellas Santa Fe capital, Reconquista, Goya, Paraná y Diamante.

En tanto, otras cuatro localidades permanecen bajo alerta por la crecida del Paraná: Barranqueras (Chaco), Bella Vista (Corrientes), Victoria (Entre Ríos) y San Lorenzo (Santa Fe).

Además, el avance del pico de la creciente hacia el delta ya genera incrementos en los niveles del río en sectores como Martín García, Tigre, Dique San Juan, San Fernando, San Isidro y Olivos, aunque todavía sin alcanzar las marcas de alerta o evacuación.

El panorama podría complicarse en los próximos días. De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), se esperan importantes precipitaciones durante la próxima semana en el cuadrante noreste del país, con efectos directos sobre las cuencas de los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay.

La provincia de Corrientes es una de las más comprometidas por la situación: alrededor de 2.000 habitantes de las zonas costeras resultaron afectados, mientras continúa vigente una alerta naranja por tormentas fuertes.

La ONU confirmó que El Niño será el más fuerte que se haya registrado

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ratificó los pronósticos que especialistas vienen anticipando desde hace meses.

Según el organismo, El Niño será extremadamente fuerte, llegará a su pico máximo hacia fines de este año y sus consecuencias se prolongarán, como mínimo, hasta febrero de 2027.

“El Niño ya está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte durante los próximos meses. Esto tendrá importantes consecuencias sobre los patrones de lluvias y temperaturas, además de aumentar los riesgos de inundaciones, sequías y calor extremo”, advirtió la agencia meteorológica de las Naciones Unidas en un comunicado difundido durante la madrugada de este jueves.

Frente a las condiciones climáticas previstas, el Gobierno presentó una serie de medidas preventivas destinadas a resguardar los rodeos. El objetivo es que los productores organicen con anticipación la disponibilidad de alimento y prioricen la protección de los animales más sensibles.

Desde la Secretaría de Agricultura advirtieron sobre las posibles consecuencias del fenómeno climático en el sector productivo y remarcaron la importancia de tomar medidas preventivas. “Las inclemencias del fenómeno de El Niño pueden traer secuelas para la producción argentina. Por eso hay decisiones que pueden marcar la diferencia”, señalaron.

Además, destacaron: “Anticiparse, prever y planificar puede ser la mejor estrategia para enfrentar la emergencia”.