Nuevo límite para las prepagas: no podrán aumentar sus cuotas sin autorización oficial.

La resolución de la Corte Suprema restablece el control estatal sobre los valores de los planes de medicina prepaga . Para ello, declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 y dispuso que la Superintendencia vuelva a intervenir en la autorización de los aumentos.

País. Banco Macro fue elegido como el Banco del Año en Argentina por LatinFinance

Economía. Otra jornada en rojo para los mercados argentinos: el riesgo país supera los 900 puntos

La decisión de la Corte Suprema implica que las empresas de medicina prepaga ya no podrán actualizar sus cuotas sin el control correspondiente del Estado.

El organismo encargado de recuperar esas funciones será la Superintendencia de Servicios de Salud , que tendrá nuevamente atribuciones para revisar y autorizar los incrementos .

El fallo de la Corte Suprema tendrá consecuencias que van más allá del caso puntual. Por un lado, incidirá en alrededor de 500 expedientes análogos que aún esperan una definición del máximo tribunal.

Además, podría tener efectos sobre otros reclamos impulsados por afiliados en diferentes juzgados del país y sobre quienes buscan recuperar el dinero que pagaron por los incrementos.

El pronunciamiento ratificó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que había intervenido en una causa iniciada por una afiliada que sufrió una suba del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

En caso de haberse mantenido vigente la resolución anterior del Ministerio de Salud, el ajuste de enero de 2024 habría alcanzado apenas el 6,26%.

El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y marca un antecedente inédito: es la primera vez que la Corte Suprema declara inconstitucional una disposición del DNU 70/2023.

La causa arribó a esa instancia luego de que tanto la prepaga demandada como el Estado Nacional presentaran recursos.

Las disposiciones anuladas habían eliminado una parte de la Ley 26.682 y reformado otra que contemplaba la supervisión del Estado sobre las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

Con esta resolución, el organismo deberá volver a revisar las actualizaciones de los aranceles y controlar que se ajusten a criterios de razonabilidad.

La falta de fundamentos para justificar la urgencia del decreto

Según el máximo tribunal, el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo está permitido solo en condiciones excepcionales y debidamente justificadas.

Esto implica que, para dictar un DNU, debe comprobarse que el Congreso no puede tratar una ley por los mecanismos ordinarios o que la urgencia del caso exige una solución inmediata.

La Corte recordó los criterios que estableció sobre el uso de los decretos de necesidad y urgencia, y que volvió a confirmar en el caso “Cencosud”, resuelto el 13 de agosto.

A partir de esa doctrina, sostuvo que los considerandos del DNU 70/2023 no presentaban una justificación mínima de la excepcionalidad necesaria para suprimir la regulación estatal de los precios de la medicina prepaga.

La Corte Suprema aclaró que su decisión alcanza únicamente a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 y que no supone un pronunciamiento sobre los demás puntos de la norma.