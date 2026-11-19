Un fuerte choque en Ruta Nacional 9, a la altura del ingreso al barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy , dejó personas heridas y obligó a interrumpir completamente la circulación vehicular durante la mañana de este jueves. El siniestro involucró a una motocicleta con dos ocupantes y un automóvil particular de color gris en el que viajaban tres personas.

Jujuy. Choque en la ruta 9 a la altura de Yala: hubo corte total y desvíos en el tránsito

El accidente ocurrió en cercanías del puente bajo que permite acceder al barrio Cerro Las Rosas , en el sector comprendido entre Mariano Moreno y Cuyaya.

Según las primeras informaciones, el automóvil habría impactado desde atrás a la motocicleta. Sin embargo, esta mecánica todavía debe ser confirmada mediante las actuaciones correspondientes.

Tras el choque, personal del SAME acudió al lugar para asistir a las personas involucradas. De acuerdo con la información preliminar, d os personas resultaron heridas y se realizaron traslados al hospital para una evaluación médica más completa.

Hasta el momento no se precisó la gravedad de las lesiones ni la identidad de las personas trasladadas. En la motocicleta viajaban dos ocupantes, mientras que en el automóvil se encontraban el conductor y dos acompañantes.

Corte total en Ruta 9 y desvíos hacia Mariano Moreno

Como consecuencia del accidente, se dispuso el corte total de la Ruta Nacional 9 en el sector donde se produjo el choque. Los vehículos que circulan por la zona están siendo desviados hacia el ingreso al barrio Mariano Moreno, mientras continúa el operativo de asistencia.

La interrupción afecta uno de los accesos utilizados para conectar distintos sectores de San Salvador de Jujuy, por lo que se recomienda a los conductores evitar el tramo y buscar recorridos alternativos.

Por el momento, la ruta permanece cortada y se aguarda información sobre la normalización del tránsito.

Las circunstancias del siniestro continúan bajo investigación para determinar cómo se produjo el impacto entre los vehículos.