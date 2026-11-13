Choque en la ruta 9 a la altura de Yala: hubo corte total y desvíos en el tránsito

Accidente en Yala entre un auto y un camión

Un choque entre un camión y un auto se registró durante la mañana de este viernes 13 de noviembre sobre la Ruta 9, a la altura del puente de Yala. Debido a esta situación, las autoridades dispusieron un corte total momentáneo de la circulación en el sector durante varios minutos.

Según la información difundida por Seguridad Vial, el tránsito tuvo que ser desviado por un camino paralelo a la Ruta Nacional 9, mientras el personal trabajó en la regulación de la circulación.

El camión habría sido el otro protagonista Detalles del choque Según las primeras informaciones, el accidente se habría producido cuando el conductor de un automóvil intentó ingresar en dirección a Los Nogales y se habría anticipado al paso de un camión que circulaba por la Ruta Nacional 9.

Como consecuencia del impacto, el vehículo sufrió importantes daños en la parte delantera.

De acuerdo con el relato de testigos, el único ocupante del auto logró salir por sus propios medios y posteriormente fue asistido por personal del SAME 107. Por su parte, el camión quedó detenido en una garita ubicada después del puente de Yala. El auto quedó con importantes daños materiales

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.