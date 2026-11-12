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12 de noviembre de 2026 - 09:40
Jujuy.

Choque en cadena en Perico: cuatro vehículos involucrados y un herido de gravedad

Un siniestro vial ocurrió durante la mañana de este jueves sobre la Ruta 47, en Perico. Una persona fue trasladada de urgencia por el SAME.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Choque en cadena en Perico

Choque en cadena en Perico

Un choque en cadena que involucró a cuatro vehículos se registró durante la mañana de este jueves 12 de noviembre sobre la Ruta 47, en la ciudad de Perico. Como consecuencia del impacto, una persona resultó gravemente herida y debió ser trasladada de urgencia por personal del SAME.

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El siniestro provocó un importante operativo de emergencia en la zona, con la intervención de efectivos policiales, Bomberos, personal sanitario y agentes de Tránsito.

Choque en cadena en Perico

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Una persona resultó gravemente herida

De acuerdo con la información preliminar, cuatro vehículos estuvieron involucrados en el choque en cadena. A raíz del siniestro, una persona sufrió heridas de gravedad y fue asistida por profesionales del SAME, quienes dispusieron su traslado de urgencia.

Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre la identidad de la persona lesionada ni sobre el centro de salud al que fue derivada.

Cortaron la circulación sobre Ruta 47

Tras el accidente, las autoridades dispusieron un corte de tránsito sobre la Ruta 47, que se extiende hasta la intersección con avenida Silvina Bullrich.

En el lugar trabajan efectivos policiales, Bomberos, agentes de Tránsito y personal del SAME, mientras continúan las tareas correspondientes al operativo.

Investigan las causas del choque en cadena

Las circunstancias que provocaron el siniestro todavía se encuentran bajo investigación. Los primeros datos fueron recabados a partir de testimonios de personas que se encontraban en el lugar al momento del accidente.

Por el momento, no se determinaron oficialmente las causas del choque ni la mecánica del impacto entre los cuatro vehículos involucrados.

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