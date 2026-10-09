Choque en cadena en Ruta 66: tres vehículos involucrados y demoras para ingresar a San Salvador de Jujuy

La lluvia acompaña una mañana complicada en el ingreso a San Salvador de Jujuy. Tres vehículos protagonizaron un choque en Ruta 66.

Jujuy. Dos choques múltiples complicaron el ingreso a Jujuy: hubo demoras en el acceso sur

El hecho ocurrió en el tramo que conecta Palpalá con San Salvador de Jujuy , un sector que durante las primeras horas del día concentra un importante movimiento vehicular por el ingreso de trabajadores, estudiantes y vecinos que se trasladan hacia la ciudad.

De acuerdo con los primeros datos, en el siniestro vial ocurrió pasadas las 8:30 de este viernes y estuvieron involucrados dos automóviles y una camioneta, que protagonizaron una colisión en cadena mientras circulaban por este acceso a la capital.

En principio, no se reportaron daños de gravedad. Sin embargo, el incidente generó complicaciones en el tránsito y demoras para quienes intentaban ingresar a San Salvador de Jujuy desde Palpalá y otros sectores cercanos.

La situación se produjo en una mañana marcada por las precipitaciones, que mantienen la calzada mojada y obligan a extremar las precauciones al conducir.

Demoras en uno de los ingresos más transitados de Jujuy

La Ruta Nacional 66 es una de las principales vías de acceso a San Salvador de Jujuy y registra una importante circulación de vehículos, especialmente durante las mañanas de los días hábiles. Este viernes, el movimiento habitual se vio afectado por el choque registrado en las inmediaciones de la Nueva Terminal de Ómnibus, donde los conductores encontraron demoras para continuar su recorrido.

Ante las condiciones del tiempo, se recomienda reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras bruscas, especialmente en los sectores donde se registra mayor concentración de tránsito.

La información sobre el siniestro y el estado de la circulación podrá ampliarse a medida que se conozcan nuevos detalles.