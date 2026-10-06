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6 de octubre de 2026 - 09:05
Jujuy.

Choque en el centro de Jujuy: un motociclista tuvo que ser asistido por el SAME

Un choque se registró en Canónigo Gorriti e Independencia, en Jujuy. Personal del SAME asistió al conductor de la motocicleta.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un choque se registró en Canónigo Gorriti e Independencia, en Jujuy. Personal del SAME asistió al conductor de la motocicleta.

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De acuerdo con los primeros datos, en el siniestro estuvieron involucrados una motocicleta y otro vehículo de mayor porte. Tras el impacto, personal del SAME llegó al lugar y brindó asistencia al conductor del rodado menor.

Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones ni si fue necesario trasladar al motociclista a un centro de salud. Tampoco se conocen todavía las circunstancias que provocaron la colisión. Las actuaciones permitirán establecer la mecánica del hecho.

El episodio se suma a otros hechos viales registrados durante las primeras horas de este martes en distintos accesos a San Salvador de Jujuy.

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