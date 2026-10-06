Choque en el centro de Jujuy: un motociclista tuvo que ser asistido por el SAME

Un choque en el centro de San Salvador de Jujuy se registró durante la mañana de este martes 6 de octubre y dejó a un motociclista que debió ser asistido por personal del SAME. El hecho ocurrió en la intersección de Canónigo Gorriti e Independencia, en inmediaciones de la Legislatura provincial.
De acuerdo con los primeros datos, en el siniestro estuvieron involucrados una motocicleta y otro vehículo de mayor porte. Tras el impacto, personal del SAME llegó al lugar y brindó asistencia al conductor del rodado menor.
Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones ni si fue necesario trasladar al motociclista a un centro de salud. Tampoco se conocen todavía las circunstancias que provocaron la colisión. Las actuaciones permitirán establecer la mecánica del hecho.
El episodio se suma a otros hechos viales registrados durante las primeras horas de este martes en distintos accesos a San Salvador de Jujuy.
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