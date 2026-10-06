Choque en el centro de Jujuy: un motociclista tuvo que ser asistido por el SAME

Un choque se registró en Canónigo Gorriti e Independencia, en Jujuy. Personal del SAME asistió al conductor de la motocicleta.

Un choque en el centro de San Salvador de Jujuy se registró durante la mañana de este martes 6 de octubre y dejó a un motociclista que debió ser asistido por personal del SAME. El hecho ocurrió en la intersección de Canónigo Gorriti e Independencia, en inmediaciones de la Legislatura provincial.

De acuerdo con los primeros datos, en el siniestro estuvieron involucrados una motocicleta y otro vehículo de mayor porte. Tras el impacto, personal del SAME llegó al lugar y brindó asistencia al conductor del rodado menor.

Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones ni si fue necesario trasladar al motociclista a un centro de salud. Tampoco se conocen todavía las circunstancias que provocaron la colisión. Las actuaciones permitirán establecer la mecánica del hecho.

El episodio se suma a otros hechos viales registrados durante las primeras horas de este martes en distintos accesos a San Salvador de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







