El Ministerio de Salud de Jujuy informó que se realizaron dos nuevos operativos de ablación de órganos en el Hospital Pablo Soria, ubicado en San Salvador de Jujuy. Uno de los procedimientos fue de carácter multiorgánico y permitió que la provincia alcanzara un total de 92 operativos en lo que va de 2026.

Jujuy. Realizaron una ablación multiorgánica en el Pablo Soria

Salud. Donación de órganos en Jujuy: ya se realizaron 31 ablaciones en 2026

Los procedimientos se concretaron en el marco del trabajo que desarrollan los equipos de salud para fortalecer la donación de órganos y garantizar la posibilidad de acceder a un trasplante a quienes lo necesitan.

Desde el organismo provincial destacaron que los 92 operativos registrados desde comienzos de año se llevaron adelante tanto en establecimientos del sistema público de salud como en instituciones privadas.

La donación de órganos es fundamental porque permite salvar vidas y mejorar la calidad de vida de personas que padecen enfermedades graves y necesitan un trasplante.

En muchos casos, el trasplante es la única alternativa terapéutica para pacientes cuyos órganos dejaron de funcionar adecuadamente. Una persona donante puede ayudar a varios pacientes mediante la donación de diferentes órganos y tejidos.

En Argentina rige la Ley Justina (27.447), que establece que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes, salvo que hayan dejado constancia expresa de su oposición.

Sin embargo, aunque la legislación establece este principio, es importante conversar con familiares y personas cercanas sobre la decisión de donar.

Cómo manifestar la voluntad de donar órganos en Argentina

Donación de órganos en Argentina (Foto ilustrativa)

Las personas mayores de 18 años que deseen dejar registrada su voluntad de donar órganos y tejidos pueden hacerlo mediante distintos canales oficiales:

Mi Argentina: ingresando a la aplicación o plataforma digital, en la sección Salud, y completando el formulario de manifestación de voluntad.

INCUCAI: firmando un acta de expresión de voluntad ante el organismo nacional.

Organismos provinciales: acercándose a las instituciones encargadas de la donación y el trasplante.

Registro Civil: manifestando la decisión al realizar el trámite correspondiente.

Correo Argentino: enviando un telegrama gratuito con los datos personales.

La manifestación de voluntad es personal y puede modificarse en cualquier momento.

Dónde consultar sobre la donación de órganos en Jujuy

Las personas interesadas en obtener información sobre la donación de órganos pueden acercarse al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY).

Dirección: Güemes 1360, San Salvador de Jujuy.

Horario de atención: lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

Teléfono: 388 4221228.

El organismo brinda información y orientación sobre la donación de órganos y los procedimientos vinculados con esta práctica.