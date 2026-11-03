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3 de noviembre de 2026 - 19:05
Solidaridad.

Jujuy alcanzó un récord histórico en donación de órganos

Ya concretó 86 procedimientos de donación de órganos y tejidos en el 2026, superando los 81 del 2025.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujuy alcanzó un récord histórico en donación de órganos (Foto generada con IA)

Jujuy alcanzó un récord histórico en donación de órganos (Foto generada con IA)

Jujuy alcanzó un nuevo récord en materia de donación de órganos y tejidos, con un total de 86 operativos de ablación realizados durante 2026. La cifra supera los 81 procedimientos concretados en todo 2025, cuando todavía restan dos meses para finalizar el año.

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Según informó el Ministerio de Salud, en las últimas horas se concretaron ocho nuevos procedimientos de ablación de órganos y tejidos en diferentes establecimientos de salud de Jujuy. Los operativos fueron cinco en el Hospital Pablo Soria y uno en Hospital San Roque, otro en el Sanatorio Los Lapachos y el ultimo en el Hospital Paterson de San Pedro: un procedimiento de carácter multiorgánico.

Los números del 2025

En los primeros diez meses de 2026, la provincia llegó a 86, es decir, cinco operativos más que en todo el año anterior. Entre los factores que contribuyeron a estos resultados se encuentran el fortalecimiento del sistema público de salud, la descentralización de los servicios y la capacitación permanente de los profesionales. También destacaron el trabajo de los becarios ablacionistas y la articulación con instituciones privadas, que permiten ampliar la capacidad de respuesta ante posibles donaciones.

Donación de órganos en Argentina (Foto ilustrativa)

Donación de órganos en Argentina (Foto ilustrativa)

La importancia de la donación de órganos y tejidos

La donación de órganos constituye una oportunidad para mejorar o salvar la vida de personas que se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante. Cada operativo requiere la intervención coordinada de diferentes equipos de salud, que trabajan para garantizar los procedimientos médicos necesarios y posibilitar que los órganos y tejidos puedan llegar a quienes los necesitan.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que la sensibilización de la comunidad y la decisión de donar son fundamentales para continuar fortaleciendo el sistema de procuración y trasplante. Los procedimientos realizados en Jujuy pueden beneficiar tanto a pacientes de la provincia como a personas de otras jurisdicciones del país que se encuentran en lista de espera.

Dónde consultar sobre la donación de órganos en Jujuy

Las personas interesadas en obtener información sobre la donación de órganos y tejidos pueden acercarse al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY). El organismo brinda asesoramiento y orientación sobre los procedimientos de donación y la importancia de expresar la voluntad de donar.

  • Dirección: Güemes 1360, San Salvador de Jujuy.
  • Atención: lunes a viernes, de 8 a 12 horas.
  • Teléfono: 388 4221228.

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