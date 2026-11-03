Kicillof habló de empleo, litio y financiamiento científico en Política a las Brasas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de un nuevo programa de Política a las Brasas , el ciclo de Canal 4 conducido por Ana Inés Vargas y Silvina Sadir. Durante la entrevista en Jujuy, abordó las dificultades de las economías regionales, el consumo, la informalidad laboral y las posibilidades de industrialización del litio.

Entrevista. Política a las Brasas: Eduardo Fellner habló sobre el peronismo, la gestión en Jujuy y el Gobierno nacional

El mandatario cuestionó la política económica del Gobierno nacional y sostuvo que las provincias necesitan herramientas diferenciadas para acompañar a sus productores. También habló sobre el financiamiento científico, los incentivos a las inversiones y la construcción de una alternativa política desde el peronismo.

Consultado sobre una reforma tributaria que contemple las diferencias regionales, Kicillof sostuvo que los impuestos deben analizarse junto con los precios de venta y los costos de cada actividad. “Lo que hay que generar son condiciones de rentabilidad, sobre todo para los pequeños”, planteó.

“Una cosa es estar cerca y ser grande y otra cosa es ser chico y estar lejos” , expresó al señalar las diferencias entre productores. En ese sentido, agregó: “Vos necesitás un país federal, necesitás que las producciones tengan condiciones”.

Como referencia, describió la diversidad productiva bonaerense: “Tenemos 135 municipios, de los cuales 35 son el conurbano. Los otros 100 son interior”. También destacó: “Tenemos pequeños productores, tenemos mucha variedad, mucha diversidad en la producción”.

Entre las medidas de su gestión, mencionó el acompañamiento al transporte y la comercialización. “Tenemos ayuda en logística a las producciones distantes”, indicó. Sobre los mercados bonaerenses, explicó que buscan “llevar los productos que son de diferentes pequeños productores a los grandes centros de consumo urbano”. El gobernador también afirmó: “Nosotros hicimos 18 frigoríficos en el interior de la provincia, municipales y estatales”. Según explicó, la iniciativa busca reducir los traslados entre los lugares de producción y procesamiento: “Lo que vos comprás, creés que es carne o creés que es leche, pero lo que estás comprando es gasoil, porque va y viene”.

“Lo que tenés que generar es condiciones distintas para producciones distintas”, sostuvo. Al comparar las posibilidades de intervención de las provincias con las del Gobierno nacional, señaló: “A nivel nacional tenés una caja de herramientas mucho más grande”. En ese marco, cuestionó la política de Javier Milei: “Es el abandono y la deserción total”. Y advirtió: “Nos estamos perdiendo oportunidades enormes de desarrollo”.

Equilibrio fiscal, salarios y consumo

Ante la consulta sobre cómo alcanzar el equilibrio fiscal sin desatender necesidades sociales, Kicillof sostuvo que deben analizarse tanto los ingresos como los gastos. “Esta gente mira todo el tiempo el lado de los gastos”, cuestionó sobre el Gobierno nacional. Según su interpretación, el ajuste genera una caída de la actividad que repercute en la recaudación. “Bajaron el gasto, la gente anda sin un mango, entonces empiezan a bajar los ingresos”, afirmó. Frente a esa situación, planteó: “Hay que mirar ingresos y gastos y, además, distribución del gasto, equidad del gasto”.

Kicillof también cuestionó las prioridades tributarias de la gestión nacional: “Esta gente le perdonó los impuestos a la gente más rica de la Argentina”. En ese sentido, expresó: “No empieces por el más rico de todos”.

En relación a la pregunta sobre una posible reducción del IVA en productos específicos para estimular el consumo, Kicillof consideró que la discusión impositiva es válida, aunque sostuvo que no alcanza para explicar las dificultades de comercios, pymes y consumidores. “Con este mismo esquema impositivo, con el mismo IVA, había gente que le iba muy bien antes de Milei y ahora le va recontra mal”, afirmó.

“Estamos con el consumo muy bajo porque los salarios los pulverizaron”, sostuvo. Para explicar el vínculo entre ingresos y ventas, agregó: “Te compraste la máquina, la Ferrari de la máquina, pero no te compra nadie porque la gente no tiene ni para llegar a fin de mes”.

Respecto de una eventual reforma tributaria, expresó: “Los impuestos tienen que ser a favor de la producción, los impuestos tienen que distribuirse mejor, tiene que pagar más el que más tiene”. El gobernador también vinculó la rentabilidad con las tarifas, el crédito y el tipo de cambio. “Si las tarifas están en dólares y están a precio de importación, no podés pagar las tarifas”, señaló. Sobre las diferencias de precios en las zonas fronterizas, consideró que existe “un tema de tipo de cambio” y de “relación entre el tipo de cambio y el salario”.

Informalidad laboral y generación de empleo

Consultado sobre cómo ampliar el trabajo registrado en Jujuy, Kicillof cuestionó que el crecimiento del monotributo o del empleo informal se presente como una mejora sin considerar las condiciones laborales. “Alguien que trabaja dos horas un mes, pero hace factura, necesita un monotributo. ¿Qué empleo es ese?”, planteó.

Según sostuvo, ese tipo de ocupaciones refleja un deterioro del trabajo: “Está precarizando el empleo. Y ese empleo precario, además, está recontra demostrado que es de salario más bajo”.

“Primero, crear trabajo”, respondió al señalar por dónde debería comenzar una política de formalización. En ese sentido, afirmó que “crear trabajo es un problema de los gobernantes” y consideró que, para avanzar, “tiene que moverse la rueda de la economía”.

El gobernador vinculó las dificultades laborales con la situación de la construcción. “Todo el mundo te dice que no llega a fin de mes, que tengo más de un laburo, y al mismo tiempo te dicen que ya no hay changa”, expresó. Según su interpretación, la paralización del sector responde al modelo económico nacional y afecta una actividad que “da mucho empleo”.

También cuestionó un esquema concentrado en energía, minería y grandes producciones agropecuarias. “Eso no genera empleo para 47 millones de personas”, sostuvo.

Frente a ese escenario, planteó la necesidad de procesar los recursos dentro del país y desarrollar capacidades propias: “Teniendo los recursos, poder trabajarlo acá. Y además pensar, o inventar, o investigar sobre cómo se hace”. Como ejemplo, destacó las tareas que había conocido durante su visita: “Tenemos litio, acá están haciendo baterías”.

Litio y RIGI: incentivos vinculados con cadenas de valor

El desarrollo del litio fue uno de los ejes de la entrevista. Kicillof destacó las tareas de investigación que había conocido durante su visita y sostuvo que contar con el recurso debe complementarse con capacidades para procesarlo, investigar y generar trabajo calificado.

Consultado sobre el RIGI, planteó que sus resultados deben evaluarse y cuestionó que se otorguen beneficios a sectores específicos sin exigir suficientes compromisos de desarrollo local. Para el gobernador, la selección de actividades que reciben incentivos constituye una intervención estatal, lo que consideró contradictorio con el discurso económico del Gobierno nacional. “¿Qué les pediría yo a esos sectores? Desarrollen una cadena de valor en la Argentina”, expresó.

En ese marco, sostuvo que los beneficios deberían acompañarse con condiciones relacionadas con la producción y el empleo. También remarcó la importancia de la mano de obra calificada y de conservar capacidades científicas que permitan agregar valor a los recursos. Aclaró que su planteo no supone subsidiar todas las actividades, sino definir prioridades: “Tenés que tener una mirada estratégica”.

Ciencia y universidades: preocupación por los investigadores

Kicillof vinculó la discusión productiva con el financiamiento de la ciencia y las universidades. Según afirmó, el Gobierno nacional incumple obligaciones de financiamiento universitario y pone en riesgo capacidades que deberían ampliarse.

Sobre su conversación con investigadores del Instituto del Litio, Kicillif relató que le habían informado la salida de nueve integrantes. El gobernador no precisó el número total del plantel, pero mencionó ese dato como una señal de las dificultades para sostener los equipos. “Hay graves problemas para sostener lo que tenemos”, sostuvo. A su entender, la pérdida de investigadores y la interrupción de proyectos comprometen las posibilidades de desarrollo industrial. También destacó las capacidades vinculadas con la metalmecánica en Palpalá y consideró necesario preservarlas junto con la formación profesional y la investigación.

Peronismo, confianza e instituciones

En el tramo político, Kicillof reconoció que la Argentina atravesó experiencias que generaron frustración y desánimo. Planteó que una alternativa al Gobierno nacional debería construirse con participación de las provincias y de distintos sectores sociales.

“Este no es un año de candidaturas, no es un año de campaña electoral”, afirmó. Sobre su presencia en Jujuy, señaló que había llegado como gobernador y que había firmado convenios con su par provincial.

Respecto de la construcción política, propuso un proyecto “de abajo arriba, de la periferia al centro” y un frente que reúna a trabajadores, estudiantes, empresarios, comerciantes, jóvenes, mujeres y dirigentes.

En relación a cómo podría el peronismo recuperar confianza frente a los cuestionamientos por corrupción, Kicillof sostuvo que es necesario erradicarla y, al mismo tiempo, contar con instituciones y una Justicia que generen credibilidad. “Por supuesto que hay que evitar la corrupción. Por supuesto, también, hay que erradicarla”, expresó. En su respuesta, cuestionó lo que considera diferencias de criterio en el tratamiento judicial de las acusaciones. También manifestó su preocupación por que la desconfianza derive en una descalificación general de la política, los empresarios o los sindicatos.