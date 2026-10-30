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30 de octubre de 2026 - 16:54
Política.

Tras firmar convenios con Sadir en Jujuy, Kicillof reclamó apoyo nacional para las economías regionales

El gobernador bonaerense se reunió con Carlos Sadir y cuestionó al Gobierno nacional por su mirada sobre el tabaco, la caña y las comunidades de frontera.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Durante su paso por Casa de Gobierno, los gobernadores dialogaron sobre la situación de sus provincias y el intercambio de experiencias de gestión. De la recepción también participaron el vicegobernador Alberto Bernis y el jefe de Gabinete, Freddy Morales.

El reclamo de Kicillof por el tabaco y la caña

En sus declaraciones a la prensa, Kicillof puso el foco en dos actividades vinculadas con la producción jujeña y expresó su cuestionamiento a la gestión nacional. “No puede haber un gobierno nacional que no le importe lo que pasa con el tabaco, que no le importe lo que pasa con la caña”, sostuvo.

El gobernador de Buenos Aires extendió su reclamo a quienes viven en zonas fronterizas. En ese sentido, señaló que debe haber oportunidades para esas comunidades: “Tiene que haber posibilidad de vivir y de tener una salida”, sostuvo. Kicillof también criticó lo que describió como una forma de condicionar la devolución de recursos. “No les importa nada y tal vez si les gusta o extorsionando con algo, te lo devuelven”, manifestó.

Axel Kicillof en Jujuy

Axel Kicillof en Jujuy

La reunión con Sadir y la agenda en Palpalá

Consultado sobre el encuentro con Sadir, Kicillof lo calificó de manera positiva: “Excelente, excelente reunión”. La visita institucional incluyó una recorrida por el Salón de la Bandera, donde conoció la historia y el valor patrimonial de la Bandera Nacional de la Libertad Civil.

Antes de finalizar el contacto con los medios, el gobernador bonaerense confirmó que continuaría su agenda con una actividad partidaria en Palpalá. “Ahora vamos a tener reuniones con nuestros dirigentes”, indicó.

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