Agustín Day, el músico salteño que le cantará al papa León XIV: "Todavía no he caído"

El músico salteño Agustín Day fue elegido para cantarle al papa León XIV durante su visita a la Argentina , prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El artista, que atraviesa una nueva etapa como solista tras su separación de Los del Portezuelo, interpretará una composición especialmente dedicada al pontífice, con una versión que tendrá ritmo de carnavalito.

Day reconoció que todavía le cuesta dimensionar la oportunidad que tendrá de participar en uno de los eventos organizados por la llegada del Papa al país. "La verdad es que yo creo que todavía no he caído . Por suerte, porque así no me pongo nervioso y puedo hacer bien las cosas, pero a la vez quiero disfrutarlo y vivirlo plenamente", expresó.

El cantante aseguró que se siente profundamente agradecido por la convocatoria y que está intentando prepararse de la mejor manera para ese momento. " Soy consciente de lo afortunado, privilegiado, bendecido y honrado que soy de ser uno de los participantes en un evento tan único. Somos 47 millones de argentinos y yo soy uno de los pocos que va a poder cantarle al Papa. No sé qué clase de suerte o de bendición hay que tener para una cosa así", manifestó.

La posibilidad surgió a través de su vínculo con el padre Javier Rojas , a quien conoció años atrás en Salta durante las actividades solidarias de la Fundación Alfarcito, impulsada por el recordado padre Chifri.

En aquella época, Day participaba junto a Los del Portezuelo en presentaciones musicales a beneficio de la fundación. Aunque con el sacerdote se encontraban pocas veces, mantuvieron una buena relación. Según contó el artista, Rojas compuso recientemente una canción dedicada al papa León XIV y, cuando se decidió incorporarla a uno de los eventos de la visita, pensó en él para interpretarla.

"El padre Javier me llamó y me dijo: 'Quiero que seas vos, quiero que lo hagas vos, quiero que lo cantes vos'. Me dijo que quería que lo hiciera a mi estilo, que por eso me había elegido", recordó. A partir de esa propuesta comenzaron a trabajar en una versión musical que tendrá elementos del carnavalito, aunque prefirió mantener los detalles en reserva.

"Armamos una versión que es medio carnavalito. No puedo adelantar mucho más que eso. Ya empiezan a haber ganas de cantarlo, pero la idea es mantenerlo en reserva hasta el día del evento", explicó.

Una oportunidad que llega en medio de su nueva etapa como solista

La convocatoria también tiene un significado personal para Day, ya que coincide con el lanzamiento de su nuevo material musical luego de su salida de Los del Portezuelo. El cantante reconoció que atraviesa una etapa de cambios y reflexiones, incluso en relación con su propia fe.

"Me llega hasta en un momento de reinvención mía, entonces es muy llamativo, muy providencial, vamos a llamarle", sostuvo. Además, explicó que durante el último tiempo atravesó dudas vinculadas con sus creencias y que esta oportunidad lo llevó a replantearse algunas cuestiones.

El papa León XIV

"Yo hace tiempo que he tenido y tengo, como todo el mundo, algunos problemas de dudas en la fe, pero estas son las cosas que te vienen a replantear todo", señaló. Para el músico, que la invitación haya llegado mientras prepara su carrera solista le otorga un valor especial. "Viene el Papa a hacerme sentir elegido de alguna manera. Realmente me resulta una situación muy importante y emocionante para mí", agregó.

Quería cantar con el poncho salteño, pero el protocolo no se lo permitió

Una de las particularidades de su preparación tiene que ver con la vestimenta que utilizará durante la presentación. Day contó que su intención inicial era lucir el tradicional poncho salteño como una forma de representar a su provincia. Sin embargo, durante los ensayos le explicaron que debía respetar determinadas pautas protocolares.

"Fuimos hace poco a un ensayo escénico, donde hubo alguien que hacía del Papa, que entraba al escenario y todo, para medir los tiempos y ver dónde nos parábamos cada uno", relató. Fue en esa instancia cuando consultó si podía utilizar su poncho. "Yo dije: 'Che, ¿no puedo venir con mi poncho salteño?'. Me dijeron: 'Mirá, estaría buenísimo, pero lamentablemente hay una cuestión muy protocolar acá'", recordó.

Finalmente, encontró una alternativa que también le permitirá representar sus raíces argentinas. "Los colores de la bandera argentina pueden estar, así que voy a ir con una ruana de los colores de la bandera. El poncho me pidieron, con mucho respeto, que mejor no. Pero sí voy a ir con una ruanita que nos representa a todos", explicó.

La expectativa por la visita de León XIV a la Argentina

El viaje apostólico del papa León XIV incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira latinoamericana que también contempla Uruguay y Perú.

Day destacó especialmente la decisión del pontífice de mantener su viaje pese a los problemas de salud que atravesó recientemente. "Admiro mucho el coraje del Papa para tomar la decisión de venir. Hay que ver cuántos de nosotros hubiésemos tomado esa decisión", expresó.