Visita del Papa León XIV: El presidente Javier Milei recibirá al Santo Padre en el aeropuerto

El secretario de Culto, Agustín Caulo, confirmó que el presidente Javier Milei recibirá al Papa León XIV en el aeropuerto, el domingo 8 de noviembre, cuando el Santo Padre llegue a la Argentina.

Así también Caulo adelantó que desde el Gobierno se está evaluando que dicho encuentro sea transmitido por Cadena Nacional, “esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos", aseguró.

"La intención del Gobierno es que lo podamos compartir con todos los argentinos y se está evaluando que haya momentos determinados que se puedan transmitir por cadena nacional, donde el Presidente pueda acompañar a su santidad en alguna actividad", precisó Caulo a radio Mitre.

Visita al Senado de la Nación En el marco de la visita del Papa León XIV, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto de declaración que invita al Santo Padre a visitar el Congreso y dirigir un mensaje a sus integrantes, en el marco de su visita apostólica a la Argentina.

Además, la Cámara Alta le solicitó al Poder Ejecutivo que asegure la participación institucional del Senado en el encuentro que el pontífice mantendrá con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. El proyecto aprobado fue presenatdo por el Legislador Justicialista José Mayans y contó con las firmas de representantes de distintos bloques políticos.

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