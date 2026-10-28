Todos los artistas que cantarán frente al papa León XIV en Argentina

Visita del papa León XIV a la Argentina - Del 9 al 11 de noviembre habrá presentaciones musicales durante las actividades del Papa. La programación incluye reconocidos artistas y coros.

Según la programación difundida por la organización, más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas . Además, anticiparon que podrían incorporarse nuevos artistas en los próximos días.

La primera presentación musical destacada será el lunes 9 de noviembre, durante la visita del pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en la provincia de Buenos Aires.

A las 9:15, Abel Pintos acompañará el encuentro junto al Coro Cottolengo Don Orione, integrado por representantes de la institución.

Ciudad de Buenos Aires: misa en el Monumento de los Españoles

Ese mismo lunes, a las 11:30, el Papa encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La programación musical estará a cargo de:

Los Olmos

Uriel Arcodaci

Athenas

Vero Sanfilippo

Magnificat

Corrientes Purajhei

Ciudad de Buenos Aires: encuentro con el mundo del trabajo

Durante el encuentro con representantes del mundo del trabajo, previsto en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, participará el músico salteño Agustín Day, conocido por su trayectoria en el folclore.

Martes 10 de noviembre: Jorge Rojas y Jairo en Córdoba

La provincia de Córdoba será escenario de una de las celebraciones más importantes de la visita papal. El martes 10 de noviembre, a las 10, León XIV presidirá una misa en el predio de FAdeA, en el sector de la Escuela de Aviación Militar. Las actividades estarán precedidas por una vigilia que comenzará el lunes 9.

Entre los artistas y grupos anunciados para la vigilia y la misa se encuentran:

Jorge Rojas

Jairo

José Luis Miralles

Ruah

Coro Agnes

Tradición Serrana

DUITO

Ignacio Sagala

Andrés Castellano

Toco Para Dios

Maxi Larghi

Pablo Martínez

Trinidad

Cor Mariae

La propuesta combinará música popular, expresiones religiosas y participación coral durante las actividades organizadas para recibir al pontífice.

Martes 10 de noviembre: Tati Domínguez cantará en Buenos Aires

Luego de su paso por Córdoba, el papa León XIV regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar del encuentro con los jóvenes, previsto para las 20:15 en el Monumento de los Españoles. Esta celebración tendrá una presencia especial para Jujuy, ya que la cantante y docente de música Tati Domínguez fue elegida para representar la cultura del norte argentino.

En diálogo con Canal 4, la artista expresó su emoción por la convocatoria y destacó que podrá compartir las tradiciones musicales de su provincia.

“Es un honor para mí poder llevar con orgullo el canto de mi tierra a Buenos Aires” “Es un honor para mí poder llevar con orgullo el canto de mi tierra a Buenos Aires”

La programación del encuentro juvenil incluye a:

Tati Domínguez

Maggie Cullen

Nahuel Pennisi

Valentino Merlo

Banuev

Ensamble de Bailarines

También participarán Sofía Martínez, Ignacio Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez, quienes forman parte de las personalidades convocadas para acompañar el encuentro. Domínguez adelantó que tiene previsto participar de un ensayo general el domingo 8 de noviembre y aseguró que su presentación reflejará la identidad cultural de Jujuy.

Miércoles 11 de noviembre: Luciano Pereyra cantará en Luján

La última jornada de la visita papal tendrá como uno de sus momentos centrales la misa del miércoles 11 de noviembre, a las 10, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires.

El artista principal será Luciano Pereyra, quien nació en Luján y expresó públicamente su emoción por la posibilidad de cantar ante el pontífice en su ciudad.

La programación incluirá a:

Luciano Pereyra

Hermanos Menta

Filocalia

Campedrinos

Santiago Tucumán

Carafea

Ballet Sumampa

La celebración en Luján será una de las últimas actividades del papa León XIV en Argentina, antes de su partida hacia Perú.

Una programación musical con artistas de todo el país

La agenda artística reúne figuras del folclore, la música popular, intérpretes de música religiosa, agrupaciones corales y elencos de danza. Los nombres difundidos corresponden a los primeros participantes confirmados, por lo que la organización podría anunciar nuevas incorporaciones antes del inicio de la visita.

Para Jujuy, la presencia de Tati Domínguez representa una participación especial dentro de un encuentro que reunirá a artistas y jóvenes de distintas regiones de Argentina.