domingo 25 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de octubre de 2026 - 08:40
País.

Histórico encuentro: 180 jóvenes jujeños se preparan para viajar a Córdoba y ver al Papa León XIV

Una delegación de 180 jóvenes jujeños se prepara para viajar a Córdoba y participar del esperado encuentro con el papa León XIV

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Histórico encuentro: 180 jóvenes jujeños se preparan para viajar a Córdoba y ver al Papa León XIV

Histórico encuentro: 180 jóvenes jujeños se preparan para viajar a Córdoba y ver al Papa León XIV

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina genera una gran expectativa entre los fieles de todo el país. En Jujuy, una delegación integrada por 180 jóvenes se prepara para viajar a Córdoba y participar de un acontecimiento histórico que promete convertirse en una experiencia significativa para la comunidad católica.

Lee además
El Papa León XIV volvió a aparecer en público y anunció que retomará sus actividades
Mundo.

El Papa León XIV volvió a aparecer en público y anunció que retomará sus actividades
El padre Manuel Alfaro aseguró que la organización del viaje del Papa León XIV continúa, pero aclaró que todavía no existe una comunicación oficial del Vaticano
Jujuy.

Visita del Papa León XIV a la Argentina: la Iglesia pide esperar la confirmación del Vaticano

"Yo creo que es un momento soñado para toda persona católica que pertenece a la Iglesia, incluso para las que no lo son. Hace 40 años no tenemos la visita de un Papa"

Una delegación de 180 jóvenes de Jujuy

Farfán confirmó que el grupo de jóvenes de la diócesis se prepara para participar de las actividades vinculadas con la visita papal en Córdoba.

La convocatoria representa una oportunidad para compartir una experiencia colectiva de fe junto a peregrinos de distintas provincias argentinas.

"Por lo menos de nuestra diócesis y de nuestra delegación vamos a ir 180 jóvenes con la búsqueda de ese tesoro, de esa palabra" "Por lo menos de nuestra diócesis y de nuestra delegación vamos a ir 180 jóvenes con la búsqueda de ese tesoro, de esa palabra"

Además, recordó otras experiencias religiosas en las que participó, como peregrinaciones, asambleas y encuentros regionales, que dejaron una profunda huella en su vida espiritual.

Para el joven, encontrarse con el Papa tendrá una dimensión especial por el mensaje que pueda transmitir a las nuevas generaciones.

La visita de León XIV y el legado de Francisco

Uno de los aspectos que Farfán destacó fue la relación entre el pontificado de León XIV y las enseñanzas que dejó el papa Francisco.

El joven explicó que pertenece a una generación que tuvo como principal referencia espiritual al pontífice argentino y que ahora espera vivir una nueva etapa de la Iglesia.

"El papa León es hijo de Francisco y toma toda su vivencia, toma todos sus documentos, incluso su propia enseñanza" "El papa León es hijo de Francisco y toma toda su vivencia, toma todos sus documentos, incluso su propia enseñanza"

También consideró que la visita tendrá una importancia particular por el contexto político, económico y social que atraviesa la Argentina.

Desde su perspectiva, el mensaje del Papa podría representar un impulso de esperanza y reflexión para las familias, los jóvenes y las comunidades religiosas del país.

Cuándo sería el encuentro del Papa en Córdoba

De acuerdo con lo informado por el Obispado de Jujuy, la delegación provincial tiene previsto partir hacia Córdoba el lunes 9 de noviembre, con el objetivo de participar de las actividades programadas para el martes 10. Entre las propuestas mencionadas se encuentran una misa multitudinaria y encuentros pastorales. provinciamultimedios.jujuy.gob.ar

Por su parte, la Arquidiócesis de Córdoba confirmó que la ciudad integra el recorrido de León XIV, aunque todavía no había publicado oficialmente el itinerario detallado ni las fechas exactas de cada actividad. Arquidiócesis de Córdoba

Un acontecimiento que puede marcar a una generación

Para Farfán, el encuentro con el pontífice no será solamente una actividad religiosa multitudinaria, sino una oportunidad para fortalecer la identidad espiritual de los jóvenes.

En su reflexión, destacó el valor del testimonio personal, la cercanía con otras comunidades y la posibilidad de escuchar directamente el mensaje del máximo representante de la Iglesia católica.

La expectativa crece entre los jóvenes jujeños que se preparan para emprender el viaje, con la ilusión de formar parte de un acontecimiento histórico y regresar a la provincia con nuevas experiencias para compartir en sus parroquias y comunidades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Papa León XIV volvió a aparecer en público y anunció que retomará sus actividades

Visita del Papa León XIV a la Argentina: la Iglesia pide esperar la confirmación del Vaticano

El Vaticano prepara la visita del papa León XIV a Argentina y envía una misión a Perú

"Argentina, allá vamos": el papa León XIV sorprendió a una pareja argentina en el Vaticano

Noviembre llegará con lluvias por encima de lo normal en Argentina: qué pasará en Jujuy

Las más leídas

Noviembre llegará con lluvias por encima de lo normal en Argentina: qué pasará en Jujuy video
País.

Noviembre llegará con lluvias por encima de lo normal en Argentina: qué pasará en Jujuy

Minuto a minuto del balotaje en Brasil: Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro definen al próximo presidente
Política.

Minuto a minuto del balotaje en Brasil: Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro definen al próximo presidente

Llegada de El Niño a Jujuy: qué revisar en casa para evitar filtraciones e inundaciones
Jujuy.

Llegada de El Niño a Jujuy: qué revisar en casa para evitar filtraciones e inundaciones

Peregrinación a Río Blanco (Foto: Flash Jujuy)
Policiales.

Un conductor alcoholizado atropelló a dos peregrinos de Río Blanco

JuanApaza, profesor y referente del taekwondo video
Deportes.

Juan Apaza y los 41 años de taekwondo en Jujuy: "Formamos guerreros para la vida"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel