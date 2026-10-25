Histórico encuentro: 180 jóvenes jujeños se preparan para viajar a Córdoba y ver al Papa León XIV

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina genera una gran expectativa entre los fieles de todo el país. En Jujuy, una delegación integrada por 180 jóvenes se prepara para viajar a Córdoba y participar de un acontecimiento histórico que promete convertirse en una experiencia significativa para la comunidad católica.

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Amaru Farfán, integrante de la delegación juvenil jujeña , expresó su entusiasmo por la posibilidad de encontrarse con el Sumo Pontífice y destacó el significado que tendrá este acontecimiento para una generación que creció durante el pontificado de Francisco.

"Yo creo que es un momento soñado para toda persona católica que pertenece a la Iglesia, incluso para las que no lo son. Hace 40 años no tenemos la visita de un Papa"

Farfán confirmó que el grupo de jóvenes de la diócesis se prepara para participar de las actividades vinculadas con la visita papal en Córdoba.

La convocatoria representa una oportunidad para compartir una experiencia colectiva de fe junto a peregrinos de distintas provincias argentinas.

"Por lo menos de nuestra diócesis y de nuestra delegación vamos a ir 180 jóvenes con la búsqueda de ese tesoro, de esa palabra" "Por lo menos de nuestra diócesis y de nuestra delegación vamos a ir 180 jóvenes con la búsqueda de ese tesoro, de esa palabra"

Además, recordó otras experiencias religiosas en las que participó, como peregrinaciones, asambleas y encuentros regionales, que dejaron una profunda huella en su vida espiritual.

Para el joven, encontrarse con el Papa tendrá una dimensión especial por el mensaje que pueda transmitir a las nuevas generaciones.

La visita de León XIV y el legado de Francisco

Uno de los aspectos que Farfán destacó fue la relación entre el pontificado de León XIV y las enseñanzas que dejó el papa Francisco.

El joven explicó que pertenece a una generación que tuvo como principal referencia espiritual al pontífice argentino y que ahora espera vivir una nueva etapa de la Iglesia.

"El papa León es hijo de Francisco y toma toda su vivencia, toma todos sus documentos, incluso su propia enseñanza" "El papa León es hijo de Francisco y toma toda su vivencia, toma todos sus documentos, incluso su propia enseñanza"

También consideró que la visita tendrá una importancia particular por el contexto político, económico y social que atraviesa la Argentina.

Desde su perspectiva, el mensaje del Papa podría representar un impulso de esperanza y reflexión para las familias, los jóvenes y las comunidades religiosas del país.

Cuándo sería el encuentro del Papa en Córdoba

De acuerdo con lo informado por el Obispado de Jujuy, la delegación provincial tiene previsto partir hacia Córdoba el lunes 9 de noviembre, con el objetivo de participar de las actividades programadas para el martes 10. Entre las propuestas mencionadas se encuentran una misa multitudinaria y encuentros pastorales. provinciamultimedios.jujuy.gob.ar

Por su parte, la Arquidiócesis de Córdoba confirmó que la ciudad integra el recorrido de León XIV, aunque todavía no había publicado oficialmente el itinerario detallado ni las fechas exactas de cada actividad. Arquidiócesis de Córdoba

Un acontecimiento que puede marcar a una generación

Para Farfán, el encuentro con el pontífice no será solamente una actividad religiosa multitudinaria, sino una oportunidad para fortalecer la identidad espiritual de los jóvenes.

En su reflexión, destacó el valor del testimonio personal, la cercanía con otras comunidades y la posibilidad de escuchar directamente el mensaje del máximo representante de la Iglesia católica.

La expectativa crece entre los jóvenes jujeños que se preparan para emprender el viaje, con la ilusión de formar parte de un acontecimiento histórico y regresar a la provincia con nuevas experiencias para compartir en sus parroquias y comunidades.