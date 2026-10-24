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24 de octubre de 2026 - 10:01
Jujuy.

Un colectivo que iba con 45 pasajeros se incendió en Libertador: no hubo personas heridas

El hecho ocurrió entre Libertador General San Martín y Fraile Pintado, en el sector conocido como "La Pantalla". Bomberos, Policía y Seguridad Vial trabajaron en el lugar.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Incendio colectivo

Un colectivo que trasladaba aproximadamente a 45 personas se incendió este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 34, entre Libertador General San Martín y Fraile Pintado, a la altura del sector conocido como "La Pantalla". El vehículo llevaba a jugadores de básquet menores de edad, familiares y acompañantes hacia San Pedro de Jujuy. A pesar de que las llamas provocaron importantes daños materiales, no se registraron personas heridas.

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El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando el conductor del colectivo Mercedes Benz, perteneciente a una empresa de Libertador General San Martín, advirtió que salía humo del sector del motor.

Ante esta situación, detuvo la marcha sobre la banquina y permitió que todos los pasajeros descendieran, antes de que el fuego avanzara sobre el vehículo.

Cómo fue el incendio del colectivo en Ruta 34

Según los primeros testimonios brindados a TodoJujuy.com, el colectivo trasladaba a chicos de Ledesma que iban a participar de un torneo de básquet en San Pedro. Una de las personas que se encontraba en la zona relató que los pasajeros “lograron bajar todos bien antes que se incendie por completo el vehículo”.

Posteriormente, el informe policial confirmó que viajaban aproximadamente 45 personas, entre integrantes de un club deportivo de Libertador, familiares y acompañantes. Tras el incendio, personal del Cuartel de Bomberos de Libertador trabajó para extinguir las llamas. También intervinieron efectivos policiales y personal de Seguridad Vial.

Durante el operativo, el tránsito fue desviado por el camino interno de la empresa Ledesma.

Confirmaron que no hubo personas heridas

Personal del SAME también llegó al lugar para evaluar la situación de quienes viajaban en el colectivo. De acuerdo con el informe policial, no se registraron personas lesionadas ni fue necesaria atención médica adicional.

El incendio dejó únicamente daños materiales en el vehículo. Por otra parte, según la información brindada inicialmente por testigos, la delegación habría sido trasladada nuevamente hacia Ledesma.

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