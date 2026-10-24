Canal 4 participa del Streaming Day sobre redes sociales, producción y creación de contenido

Canal 4 participa este sábado 24 de octubre del Streaming Day , la primera cumbre de streaming del norte argentino, que se desarrolla en la provincia de Salta. El evento reúne a productores, periodistas, estrategas digitales y creadores de contenido para compartir experiencias sobre producción audiovisual, redes sociales y nuevas formas de comunicación.

Jujuy. Virgen de Río Blanco: horarios de las misas de este domingo y cómo será la peregrinación de los enfermos

Jujuy. Sofía Gutiérrez sobre el streaming de Canal 4: "YouTube nos abrió una puerta para poder llegar a lugares donde no llegábamos"

En esta oportunidad, Canal 4 formará parte de un panel especial junto a otros medios de Salta , donde se abordarán las experiencias de los medios locales en el desarrollo de contenidos para plataformas de streaming.

La representación del medio jujeño estará a cargo de Sofía Gutiérrez, jefa de Producto y Redes Sociales , quien compartirá la experiencia del streaming local y su desarrollo dentro de las nuevas formas de comunicación digital.

Durante la jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer cómo trabajan profesionales vinculados a los principales medios de comunicación del país.

El encuentro abordará diferentes temáticas relacionadas con el crecimiento de las plataformas digitales, la producción de streaming y las estrategias para conectar con nuevas audiencias.

Entre los principales ejes se destacan el detrás de escena de las producciones audiovisuales, la construcción de comunidades en redes sociales y el desarrollo de proyectos digitales.

Además, los participantes podrán conocer experiencias de productores, periodistas y creadores de contenido que trabajan en un sector donde las plataformas de streaming y las redes sociales adquieren cada vez mayor protagonismo.

De esta manera, el Streaming Day se presenta como un espacio para intercambiar conocimientos y conocer distintas experiencias vinculadas a la transformación de los medios de comunicación y la creación de contenido digital.

Participantes de Jujuy, otras provincias y países vecinos

Uno de los aspectos más destacados de Streaming Day es su convocatoria regional e internacional. El encuentro contará con participantes provenientes de Jujuy, Tucumán, La Rioja, Chaco y otras provincias argentinas. También se espera la presencia de asistentes de Bolivia y Paraguay.

Con casi 300 inscriptos, la cumbre busca consolidarse como un espacio de intercambio y capacitación para profesionales, estudiantes y personas interesadas en la comunicación digital.

La iniciativa también apunta a descentralizar las oportunidades de formación, permitiendo que quienes viven en el norte argentino puedan acceder a conocimientos especializados sin necesidad de trasladarse a los principales centros urbanos del país.