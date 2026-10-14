"La Pucha que lo tiró" llega a Canal 4: un programa donde la gente tendrá la palabra

“La Pucha que lo tiró” se estrenará este viernes por la noche en Canal 4, con una propuesta que combinará actualidad, participación del público y expresiones artísticas. Carlos Robles, conductor del ciclo, adelantó que los televidentes podrán intervenir a través de llamadas en vivo, mensajes y audios.
“Diseñamos este formato pensando en la gente. Queremos que la gente sea el protagonista”, explicó Robles al presentar el programa. La intención es plantear temas y preguntas que permitan conocer las opiniones de quienes están del otro lado de la pantalla.
Cómo será “La Pucha que lo tiró”
El programa tendrá tres bloques: uno dedicado a la actualidad, otro centrado en la interacción con el público y un tercero destinado a la cultura y el arte. Robles señaló que la propuesta surgió de una necesidad que percibe entre los televidentes: tener un lugar para expresarse. “La gente quiere opinar, quiere decir”, sostuvo.
Las distintas miradas sobre un mismo tema serán parte del intercambio. Para explicarlo, recurrió a ejemplos locales: “Mi realidad no es la misma que tu realidad, que la de un televidente de barrio San Isidro, del Chingo o de Ciudad de Nieva. Son distintas percepciones”.
Un espacio para intercambiar ideas sin peleas
Uno de los objetivos que planteó el conductor es promover conversaciones sin insultos ni agresiones, incluso cuando existan diferencias de opinión. “Yo conozco gente amiga, parientes, que dejaron de hablarse, de saludarse por esta grieta”, contó. Frente a esas situaciones, propuso otra forma de discutir los temas de actualidad: “Creo que existe una forma en la que podemos opinar, intercambiar ideas sin enojarnos, sin pelearnos”.
Robles adelantó que buscará presentar los asuntos como preguntas abiertas para que el público comparta su perspectiva.
Música, baile y propuestas culturales
Micaela Córdoba estará a cargo del tercer bloque, dedicado a la participación de artistas y personas que quieran mostrar lo que hacen. Habrá lugar para el canto, el baile y también para asociaciones que desarrollen capacitaciones o trabajos sociales.
Para el estreno de este viernes, Robles anticipó la presencia de un grupo retro y una invitación a sumarse al baile. Con humor, resumió su disposición para ese momento: “Yo siempre digo que bailo feo, pero bailo sin asco”.
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