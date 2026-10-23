Monterrico: un adulto mayor de 68 años fue golpeado salvajemente por una patota

Un hombre de 68 años fue víctima de una violenta agresión en la ciudad de Monterrico , Jujuy, cuando se encontraba comprando alimentos en un carrito de comidas ubicado sobre avenida Belgrano. Según consta en el informe policial, tres hombres que aparentemente estaban bajo los efectos del alcohol lo atacaron físicamente y le provocaron lesiones en el rostro.

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Según información aportada por la Policía a TodoJujuy.com , el hecho ocurrió durante la noche del miércoles 21 de octubre. A las 22:23, la víctima se presentó en el edificio judicial ubicado en la intersección de avenida Belgrano y 23 de Agosto, con el rostro ensangrentado, para denunciar lo sucedido.

De acuerdo con la constancia policial, el hombre manifestó que había sido agredido por tres individuos mientras realizaba una compra en un puesto de comidas sobre avenida Belgrano.

Los presuntos agresores se encontraban en aparente estado de ebriedad al momento del episodio, según el relato de la víctima.

Al observar las lesiones que presentaba el damnificado, se solicitó colaboración al Centro de Emergencias 911 de Perico y al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME 107).

Hecho policial en Monterrico.

Por el momento, no trascendieron los motivos que desencadenaron la agresión ni se informó si los involucrados fueron identificados o detenidos.

La víctima sufrió una fractura de tabique nasal

Tras recibir asistencia, el hombre fue trasladado al Hospital San Isidro Labrador de Monterrico, donde ingresó alrededor de las 23 horas.

Los profesionales de salud constataron que presentaba un traumatismo facial con fractura de tabique nasal, producto de los golpes recibidos. Luego de permanecer bajo atención médica, el paciente recibió el alta a las 00:10 del jueves 22 de octubre.

Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre la evolución de la víctima ni sobre las circunstancias que originaron el ataque.

El episodio quedó registrado en la constancia policial correspondiente al 21 de octubre y se aguarda información sobre posibles avances en la identificación de los tres presuntos agresores.