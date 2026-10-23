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23 de octubre de 2026 - 07:03
Policiales.

Un jujeño es juzgado en San Juan por transportar cocaína oculta en un cargamento de bananas

El conductor jujeño es uno de los cuatro acusados por el cargamento de cocaína descubierto en San Juan. La droga había salido desde Salta con destino a Mendoza.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un jujeño es juzgado en San Juan por transportar cocaína oculta en un cargamento de bananas (Foto ilustrativa)

Un jujeño es juzgado en San Juan por transportar cocaína oculta en un cargamento de bananas (Foto ilustrativa)

Un camionero jujeño comenzó a ser juzgado en San Juan, acusado de participar en el transporte de 64 kilos de cocaína que estaban ocultos en un cargamento de bananas proveniente de Salta.

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El procedimiento se realizó en enero de 2026, después de una serie de movimientos de la mercadería que terminaron con el descubrimiento de los paquetes de droga en el Mercado Concentrador de Rawson.

El jujeño es uno de los cuatro imputados que deberán responder ante la Justicia Federal por el delito de transporte de estupefacientes, que contempla penas de entre cuatro y 15 años de prisión. El debate estará a cargo del juez federal Daniel Doffo, quien deberá determinar la responsabilidad penal de cada acusado.

Un jujeño es juzgado en San Juan por transportar cocaína oculta en un cargamento de bananas (Foto ilustrativa)

Un jujeño es juzgado en San Juan por transportar cocaína oculta en un cargamento de bananas (Foto ilustrativa)

El camionero jujeño y el recorrido de la carga desde Salta

De acuerdo con la investigación, el camión conducido por el jujeño había partido desde la zona de Orán, en la provincia de Salta, con un cargamento de bananas que tenía como destino final Mendoza.

Sin embargo, el viaje se vio interrumpido cuando el vehículo llegó a un control fitosanitario ubicado en el límite entre San Juan y Mendoza. Allí, las autoridades detectaron que el conductor no contaba con la documentación obligatoria para transportar productos refrigerados.

Esta irregularidad obligó al camionero a regresar a San Juan para gestionar el trasbordo de la mercadería a otro vehículo contratado en la provincia. El primer movimiento se realizó en un depósito ubicado sobre calle Calvento, en Villa Krause, donde se llevó adelante una inspección con un perro rastreador. En esa oportunidad, el animal no detectó elementos sospechosos. Posteriormente, la carga fue trasladada al Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas de Rawson, donde se produjo el hallazgo que dio origen a la causa judicial.

El paquete que habría dejado el jujeño y permitió descubrir la droga

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con el comportamiento que habría tenido el camionero durante el trasbordo de la mercadería. Según la reconstrucción del caso, el jujeño habría dejado un bulto en la cabina del vehículo que debía continuar viaje hacia Mendoza y le indicó al conductor sanjuanino que una persona lo recibiría al llegar a destino.

Un jujeño es juzgado en San Juan por transportar cocaína oculta en un cargamento de bananas (Foto ilustrativa)

Un jujeño es juzgado en San Juan por transportar cocaína oculta en un cargamento de bananas (Foto ilustrativa)

El transportista no le habría explicado qué contenía el paquete, una situación que despertó las sospechas del otro chofer. Ante esta circunstancia, el conductor sanjuanino alertó a su empleador y ambos dieron aviso a la Policía. Cuando los investigadores inspeccionaron el envoltorio, descubrieron los primeros ladrillos de cocaína.

El procedimiento continuó cuando uno de los estibadores del mercado entregó otro paquete que, según su declaración, le había dado un transportista salteño para que lo guardara. Los posteriores allanamientos en viviendas de trabajadores vinculados al mercado permitieron secuestrar más envoltorios, hasta alcanzar un total de 64 kilos de cocaína.

Uno de los acusados cuenta con antecedentes por narcotráfico. En 2018 fue condenado a seis años de prisión por transportar 784 kilos de marihuana desde Formosa hacia Mendoza. Recuperó la libertad en 2022.

El proceso judicial buscará establecer qué participación tuvo cada uno de los cuatro hombres en el traslado de la droga y si existió una organización previa para concretar la operación. Los imputados enfrentan penas de entre cuatro y 15 años de prisión, aunque será el tribunal el encargado de determinar si existen pruebas suficientes para una condena.

El procedimiento fue uno de los mayores secuestros de cocaína registrados en San Juan. Según el informe oficial de Gendarmería Nacional, el peso exacto de la sustancia decomisada fue de 63 kilos y 121 gramos, cifra difundida de manera redondeada como 64 kilos.

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