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15 de octubre de 2026 - 17:31
Policiales.

Viajaban desde Jujuy con 35 kilos de cocaína escondidos en una camioneta y cayeron en Salta

Dos hombres provenientes de Jujuy fueron detenidos en Salta con 35 kilos de cocaína escondidos en una camioneta.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Viajaban desde Jujuy con 35 kilos de cocaína escondidos enuna camioneta y cayeron en Salta

Viajaban desde Jujuy con 35 kilos de cocaína escondidos en una camioneta y cayeron en Salta

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió secuestrar más de 35 kilos de cocaína que eran transportados en una camioneta por dos hombres que habían salido de Jujuy. El procedimiento se realizó en Salta, luego de una alerta emitida por la Unidad de Inteligencia Criminal de La Quiaca.

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Los efectivos del Escuadrón 22 “San Antonio de los Cobres” interceptaron el vehículo en un sector ubicado entre la Ruta Nacional N.º 52 y la Ruta Provincial N.º 11. Durante la inspección, detectaron irregularidades en la estructura del rodado que motivaron una requisa más exhaustiva.

Viajaban desde Jujuy con 35 kilos de cocaína escondidos en una camioneta y cayeron en Salta

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Una alerta desde Jujuy permitió interceptar el vehículo

El procedimiento se inició a partir de información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Criminal “La Quiaca”, que permitió a los gendarmes identificar e interceptar una camioneta en la que viajaban dos hombres provenientes de Jujuy.

Al realizar el control, los efectivos observaron anomalías en distintos sectores del vehículo. Ante esta situación, decidieron profundizar la inspección y descubrieron que la camioneta tenía compartimientos especialmente acondicionados para ocultar elementos. Los dobles fondos estaban ubicados en la zona de los asientos y debajo del piso del baúl.

Encontraron 34 paquetes de cocaína en compartimientos ocultos

Ante la presencia de testigos, el personal de Gendarmería utilizó herramientas de corte para acceder a los sectores modificados de la camioneta. En total, extrajeron 34 paquetes rectangulares que contenían una sustancia sospechosa. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 35 kilos y 180 gramos. Además, durante la requisa encontraron un envoltorio que contenía 155 gramos de marihuana.

Viajaban desde Jujuy con 35 kilos de cocaína escondidos en una camioneta y cayeron en Salta

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Dos detenidos y secuestro de la camioneta

Tras confirmar el hallazgo de los estupefacientes, intervino la Fiscalía Federal de Salta, que ordenó la detención de los dos ocupantes del vehículo en carácter de incomunicados. La autoridad judicial también dispuso el secuestro de la totalidad de la droga, la camioneta y dos teléfonos celulares que podrían aportar información a la investigación.

Hasta el momento, no se informó la identidad de los detenidos ni se precisó el destino final del cargamento. El procedimiento contó con la intervención de la Unidad de Inteligencia Criminal de La Quiaca, cuya información fue clave para concretar el operativo y detectar el traslado de los estupefacientes en territorio salteño.

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