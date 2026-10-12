Salta: una mujer llevaba 200 capsulas de cocaína en su estómago y fue detenida en Aeroparque

Una mujer que transportaba casi 200 cápsulas de cocaína en su aparato digestivo fue detenida en el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, junto con un hombre señalado por los investigadores como su presunto reclutador . Ambos habían partido desde Salta y tenían como destino final la ciudad de Río Gallegos , en Santa Cruz, con una escala intermedia en la Capital Federal.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en un operativo coordinado con Gendarmería Nacional, que se inició con tareas de vigilancia en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes .

Según la información oficial, los investigadores seguían los movimientos de los dos pasajeros ante la sospecha de que integraban una presunta organización narcocriminal dedicada al transporte aéreo de estupefacientes mediante la ingesta de cápsulas.

Tras arribar a Aeroparque, los sospechosos fueron interceptados y sometidos a controles mediante un equipo de escaneo corporal (Body-Scan). El dispositivo detectó elementos extraños en el organismo de la mujer, por lo que se dispuso su traslado al Hospital Rivadavia para realizar los estudios médicos correspondientes.

Los exámenes confirmaron que la pasajera llevaba casi 200 cápsulas de cocaína en su aparato digestivo.

Esta modalidad de transporte, conocida como la utilización de "mulas", implica riesgos importantes para la salud, ya que la ruptura de alguno de los envoltorios dentro del organismo puede provocar una intoxicación grave e incluso la muerte.

Los dos quedaron a disposición de la Justicia

Luego de confirmarse el traslado de la droga, la mujer y el hombre que la acompañaba quedaron detenidos en el marco de la investigación judicial.

De acuerdo con el informe difundido por la PSA, el acompañante está señalado como el presunto reclutador de la mujer para realizar el traslado de los estupefacientes.

La intervención contó con la participación de la Unidad Fiscal de la Provincia de Mendoza, según la información publicada. La investigación busca determinar el alcance de la presunta organización narcocriminal y la participación de los detenidos en el traslado de cocaína desde el norte del país hacia la Patagonia.