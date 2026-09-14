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14 de septiembre de 2026 - 14:51
Jujuy.

Ley Penal Juvenil: arrestaron a un menor con cocaína y le dictaron 20 días de prisión preventiva

Demoraron en El Carmen a un adolescente con dosis de estupefacientes. El procedimiento se desarrolló en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil. Se dispuso su prisión preventiva.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen ilustrativa

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Un adolescente fue arrestado con dosis de clorhidrato de cocaína y/o pasta base el 10 de septiembre en la ciudad de El Carmen y deberá permanecer durante 20 días en un Centro de Menores. El procedimiento se inició por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737 y, debido a que el involucrado es menor de edad, se aplicó el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley Nacional Nº 27.801.

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El operativo se realizó en la vía pública y estuvo a cargo de personal policial de la Seccional Nº8. Durante el procedimiento, los efectivos arrestaron al adolescente y encontraron en su poder dosis de clorhidrato de cocaína y/o pasta base presuntamente destinadas a la comercialización. También secuestraron dinero en efectivo y un arma blanca.

En un primer momento, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía con competencia en Narcomenudeo Nº4 de Perico y El Carmen, bajo las directivas del fiscal Luis Marcelo De Aparici y con la intervención del ayudante fiscal Damián Caro.

La intervención bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil

Al tratarse de un menor de edad, posteriormente tomó intervención la Fiscalía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo del fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto, de acuerdo con el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Tras el procedimiento, personal de la Brigada de Narcotráfico de Monterrico continuó con las tareas investigativas. La Fiscalía especializada, por su parte, solicitó las medidas judiciales ante el Juzgado de Menores de turno.

El sábado se realizó la audiencia imputativa y el Juzgado competente aceptó el pedido de medida cautelar realizado por la Fiscalía. De esta manera, se dispuso que el adolescente permanezca alojado en un Centro de Menores durante 20 días.

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