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8 de septiembre de 2026 - 11:33
Jujuy.

Ley Penal Juvenil: Golpes de puños o amenazas entre compañeros podrían ser considerados delitos penales

Desde el MPA hablaron de los alcances de la Ley Penal Juvenil, “entran todos los delitos que están tipificados en el Código Penal”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ley Penal Juvenil: Golpes de puños o amenazas entre compañeros podrían ser considerados delitos penales

Ley Penal Juvenil: Golpes de puños o amenazas entre compañeros podrían ser considerados delitos penales

El Procurador General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Bossatti, habló de los alcances de la implementación de la nueva Ley Penal Juvenil en el país y como los menores desde los 14 años se deben hacer responsables de sus actos.

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“Desde el 5 de septiembre está en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil”, recordó Bossatti y sostuvo que “lo que más se va ver con estas modificaciones es la merma de la edad de imputabilidad”.

Esto implica que, “a partir de los 14 años se va a hacer responsable penalmente por su conducta el adolescente que cometa un hecho delictivo”, aseguró el Procurador General del MPA.

Conductas normalizadas

En relación a los hechos por que los que podrán ser juzgados los menores desde los 14 años, Bossatti dijo que “entran todos los delitos que están tipificados en el Código Penal”, y agregó que “hay una serie de conductas que están, si se quiere, normalizadas entre los jóvenes que constituyen hechos ilícitos”.

En este caso destacó “que se tomen a golpes de puños dos compañeros de colegio, por ejemplo, podría cometerse el delito de lesiones; si un joven amenaza a otro se comete el delito de amenazas”.

“Todas estas conductas, que por ahí uno como jóven entiende que no tiene mayores consecuencias, ahora si las va a tener”, aclaró.

Ley Penal Juvenil

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Responsabilidad de los padres

El procurador habló también del rol de los padres y dijo que “tenemos que entender esta nueva situación con la que se van a encontrar nuestros hijos y hay que explicársela”, y adelantó que “desde los distintos organismos estamos viendo la necesidad y la posibilidad de dictar capacitaciones o charlas para concientizar a nuestro jóvenes de las consecuencias que van a tener sus actos a partir de los 14 años”.

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