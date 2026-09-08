Ley Penal Juvenil: Golpes de puños o amenazas entre compañeros podrían ser considerados delitos penales

El Procurador General del Ministerio Público de la Acusación ( MPA ), Alejandro Bossatti, habló de los alcances de la implementación de la nueva Ley Penal Juvenil en el país y como los menores desde los 14 años se deben hacer responsables de sus actos.

Justicia. Comenzó a regir en todo el país la Ley Penal Juvenil: cuáles son los cambios más importantes

“Desde el 5 de septiembre está en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil”, recordó Bossatti y sostuvo que “ lo que más se va ver con estas modificaciones es la merma de la edad de imputabilidad ”.

Esto implica que, “ a partir de los 14 años se va a hacer responsable penalmente por su conducta el adolescente que cometa un hecho delictivo ”, aseguró el Procurador General del MPA.

En relación a los hechos por que los que podrán ser juzgados los menores desde los 14 años, Bossatti dijo que “ entran todos los delitos que están tipificados en el Código Penal ”, y agregó que “ hay una serie de conductas que están, si se quiere, normalizadas entre los jóvenes que constituyen hechos ilícitos”.

En este caso destacó “que se tomen a golpes de puños dos compañeros de colegio, por ejemplo, podría cometerse el delito de lesiones; si un joven amenaza a otro se comete el delito de amenazas”.

“Todas estas conductas, que por ahí uno como jóven entiende que no tiene mayores consecuencias, ahora si las va a tener”, aclaró.

Ley Penal Juvenil

Responsabilidad de los padres

El procurador habló también del rol de los padres y dijo que “tenemos que entender esta nueva situación con la que se van a encontrar nuestros hijos y hay que explicársela”, y adelantó que “desde los distintos organismos estamos viendo la necesidad y la posibilidad de dictar capacitaciones o charlas para concientizar a nuestro jóvenes de las consecuencias que van a tener sus actos a partir de los 14 años”.