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8 de septiembre de 2026 - 07:00
Jujuy.

Desarman parte de la carpa en la Catedral de Jujuy: dónde serán las misas

La restauración de la Catedral de Jujuy ya está en marcha y se desarrollará por etapas debido a las características patrimoniales del edificio

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Desarman parte de la carpa en la Catedral de Jujuy: dónde seránlas misas

Desarman parte de la carpa en la Catedral de Jujuy: dónde serán las misas

La restauración de la Catedral de Jujuy ya está en marcha y se desarrollará por etapas debido a las características patrimoniales del edificio. En esta primera instancia, los trabajos estarán enfocados en generar condiciones de mayor seguridad y protección para la estructura.

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El padre Manuel Alfaro explicó que durante los próximos días será necesario modificar temporalmente el espacio donde actualmente se celebran las misas, debido a los estudios que realizarán especialistas del Conicet.

Según explicó Alfaro, ingenieros y arquitectos necesitan mayor espacio frente a la fachada de la Catedral para trabajar con drones y realizar distintos estudios técnicos. “El Conicet, tanto los ingenieros como los arquitectos, nos piden que desarmemos un módulo de acá de la carpa, pero para desarmar un módulo, primero tenemos que desarmar toda la carpa, porque los tensores están justamente en el lugar de la fachada de la Catedral”, indicó.

Desarman parte de la carpa en la Catedral de Jujuy: dónde serán las misas

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Por este motivo, las misas deberán trasladarse durante aproximadamente dos días a uno de los salones ubicados entre el Populorum y la Catedral. Luego, la carpa será nuevamente instalada, aunque con dimensiones más reducidas y orientada hacia calle Belgrano. Alfaro estimó que el desarme podría comenzar durante la tarde del martes y que entre jueves y viernes el espacio volvería a estar disponible.

Los estudios podrían extenderse hasta ocho meses

Una vez liberado el sector, los profesionales podrán avanzar con el relevamiento mediante drones y otros estudios necesarios para definir las próximas intervenciones. “Creo que va a demorar entre siete y ocho meses para que puedan entregar el estudio de la segunda etapa de la restauración de la iglesia”, señaló el sacerdote.

Durante aproximadamente un mes y medio, los especialistas necesitarán mayor espacio para realizar mediciones y trabajos sobre la fachada. Después de esa instancia, las actividades religiosas podrán continuar con mayor normalidad dentro del espacio preparado junto al templo.

Esperan avanzar hacia una futura licitación

Alfaro remarcó que las modificaciones temporales forman parte del proceso necesario para avanzar con la recuperación del edificio. “Tenemos que hacer un sacrificio para que se continúen las etapas del estudio de la Catedral y para que, cuando se haga la licitación, tengamos una esperanza mucho más grande de volver de nuevo a la iglesia adentro”, expresó. La restauración se desarrollará en distintas fases y los estudios actuales serán claves para determinar las obras que deberán ejecutarse posteriormente.

Buscan recaudar fondos para acompañar las obras en la Catedral

Además de los trabajos técnicos, desde la Catedral analizan nuevas alternativas para recaudar fondos. Alfaro adelantó que este lunes por la noche habrá una reunión con distintas instituciones para evaluar el resultado del bono contribución y definir futuras acciones. Entre las posibilidades aparecen la realización de una rifa, un nuevo bono contribución u otras actividades que permitan reunir recursos para acompañar el proceso de restauración.

Desarman parte de la carpa en la Catedral de Jujuy: dónde serán las misas

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