Ley Iara: piden que se visibilice la Ley de emergencia en violencia de género durante la FNE

Mónica Cunchilla, mamá de Iara Rueda

Mónica Cunchilla, madre de Iara Rueda, impulsa un proyecto para la implementación de la Ley de emergencia en violencia de género, Ley Iara, durante las diferentes actividades de la nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes ( FNE).

En este sentido dijo que “ya ingresé una nota a la Legislatura y me dijeron que no iba a haber problemas y también me comunique con el Consejo de la Mujer para que nos reunamos con el Ente Autárquico Permanente y ver la forma de que este tema se visibilice más”.

Cunchilla dijo que desde otras provincias la llamaron para sumarse a esta iniciativa, “está bueno que este tema se visibilice más” en las instituciones educativas y recordó que “el asesino de Iara la molestaba en primaria y siguió en el secundario; esto toca de lleno a la niñez, infancia y adolescencia”.

“La frase esa de si no sos mía no sos de nadie terminó con el femicidio de Iara cuando ella tenía 16 años y estaba cursando el tercer año del secundario”, agregó.

"Hablar de violencia de género" Mónica Cunchilla sostuvo que con este proyecto busca “hablar y dar capacitaciones sobre la violencia de género. La Ley ya está en toda la provincia y tendría que estar en todos los colegios, pero recién me entero que son los colegios los que tienen que hacer el pedido al Consejo de la Mujer para esto”. “Hay distintas clases de violencia; la psicológica, simbólica y económica por ejemplo y los chicos son una esponja que traen un bagaje de cosas que a veces lo manifiestan en la escuela”, se lamentó.

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