Padres del dolor marcharon contra la posibilidad del beneficio de prisión domiciliaria a un femicida

Padres del dolor, junto a familiares de diferentes casos en Jujuy, marcharon en contra de la posibilidad que le den el beneficio de la prisión domiciliaria al femicida de Natividad Cañizares, asesinada en octubre del 2024 en el Barrio Santa Rita.

En este sentido es importante recordar que en el juicio por el femicidio de Natividad Cañizares, Jorge Nicolás Romero recibió la pena de prisión perpetua en un juicio abreviado. El tribunal en ese momento lo halló culpable de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”, y también por “violación de domicilio” y “desobediencia judicial”.

“No presentaron un certificado” En el marco de la marcha de esta mañana, Gladis Maraz, hija de Natividad Cañizares dijo que “tuvimos la segunda audiencia el 14 de agosto y él está pidiendo volver a su casa”, y agregó que “ahora fuimos a una junta médica para determinar si realmente tiene lo que dice, él dice tener cáncer”.

Gladis aseguró que "su defensa nunca presentó un certificado que diga que tiene esa enfermedad terminal; y si es que la tiene, debe tener el tratamiento porque es una enfermedad larga y está en el Servicio Penitenciario”.

Gladis Maraz, hija de Natividad. Marcha de los padres del dolor Entre quienes marcharon junto a la familia de Natividad Cañizares estuvo Mónica Cunchila, mamá de Iara Rueda, quien dijo que “hoy marchamos los padres y familiares de distintos casos en pedido de justicia y que los mismos no queden en la impunidad”. “Repudiamos el pedido del femicida de Natividad quien solicitó la prisión domiciliaria”, dijo Cunchila y agregó que “él tiene que seguir en el Penal porque ahí tiene los recursos, tiene enfermería para estar internado. Porque va a gozar de privilegios; a Natividad no le dio oportunidad de nada”. Por último, Mónica Cunchila también adelantó que el juicio por el caso de su hija, Iara Rueda, “estaría por salir en el mes de septiembre”.

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